Constanţa văzută noaptea

Pe simezele Amfora

Constanța văzută noaptea

Galeria Amfora găzduiește, timp de două săptămâni, o expoziție de fotografii de noapte, realizată de membrii fotoclubului „Reflex”. Fotografiile sunt de o diversitate uimitoare, reflectând gusturile și ochiul foarte diferit a nu mai puțin de șapte fotografi: Leonard Vizireanu, Valentin Tudoran, Mihai Postelnicu, Soare Bonea, Dacian Teodorescu, Veronica Albu și Alexandru Petraru. Unii au preferat imagini nocturne de pe plaja constănțeană, alții au adus interioare de biserică luminate discret doar de o lumânare, iar alții s-au jucat cu aparatul, obținând efecte de lumină ce au transformat opera lor în imagini abstracte. Coordonatorul grupului se prezintă ca „Mihai Postelnicu, fotograf, profesionist, fotograf înrăit în fotografie de vreo 40 de ani și mai bine. Unii mai spun că mai fac și artă. Dacă ei spun așa, eu îi cred”. O privire de ansamblu asupra imaginilor expuse la „Amfora” în aceste săptămâni arată că aparenta lipsă de modestie este justificată. Atât Postelnicu, cât și ceilalți, în opinia noastră de jurnaliști, mânuiesc aparatul de fotografiat cu același ochi artistic cu care un pictor surprinde și reinterpretează imaginile din jur. „De doisprezece, treisprezece ani încercăm să ținem împreună un fotoclub, așa numitul „Reflex”, care săracu’ a trebuit să-și ducă traiul când sub un steag, când sub altul, fiind o organizație non-profit, bazată numai pe entuziasm… Entuziasmul ține, dar oamenii ba au sau n-au timp, mai vin unii, mai pleacă alții. Mulțumirea noastră cea mare este că sunt în continuare oameni care vor să facă fotografie și iubesc frumosul”, afirmă Postelnicu. „Acum suntem sub umbrela asociației artiștilor plastici «Amfora», suntem afiliați la ei”, mai adaugă el. Membrii fotoclubului „Reflex” sunt „copii între 12 și 80 de ani. Trebuie puțină minte de copil, puțină ingenuitate, dacă vrei. Acolo sunt niște poze ale unei fetițe de 12 ani. I-a cumpărat taică-său un aparat și, acum, îi place nu-i place omului, trebuie să vină cu fata”. Expoziția de acum s-a născut din dorința de a veni cu o temă comună, pe care diferiți fotografi să o poată răsuci în toate felurile. „Ne-am gândit să facem fotografii cu temă dată. Și a fost la îndemână fotografia de noapte, pentru că acum e o perioadă când încă mai poți să stai cu aparatul afară, nu îngheți de frig, să-ți rămână degetele pe aparat, iar orașul este destul de frumos iluminat și poți să folosești luminile de noapte și să obții niște imagini care să spună ceva”.