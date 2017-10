„Constanţa va avea un centru de tehnologii spaţiale”

Interviu cu prof. univ. dr. Eden Mamut:

„Constanța va avea un centru de tehnologii spațiale”

Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie (INSAE) din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța reprezintă probabil cel mai ambițios proiect european în domeniul universitar.Săptămâna trecută, INSAE s-a asociat la consorțiul european KIC Raw MatTERS, eveniment de importanță deosebită pentru cea mai mare universitate de stat constănțeană și motiv pentru a-i solicita prof. univ. dr. ing. Eden Mamut amănunte.- Cum a luat ființă acest Institut de Nanotehnologii la Constanța?- În 2005, sub cupola Universității din Glasgow, la Conferința Rectorilor Universităților Europene, Jose Manuel Barosso, președintele Comisiei Europene, a ținut o cuvântare istorică prezentând o viziune pentru viitorul universităților europene care să devină un motor al dezvoltării prin cercetare științifică, creație și inovare. A urmat o perioadă de ample dezbateri, iar în 2007 s-a deschis un prim apel pentru proiecte pilot care să permită definirea conceptului și a structurilor organizatorice a entităților grupate sub egida EIT. Am avut șansa în 2008 să facem parte din consorțiul coordonat de Universitatea din Karlsruhe și la finalul fazei pilot s-a conturat conceptul de Comunitate bazată pe Cunoaștere și Inovare - KIC. În 2011, s-a înființat INSAE, care ne-a permis ulterior să mărim substanțial participarea noastră în proiecte europene, să întărim colaborarea cu întreprinderile din zonă și să abordăm proiecte ambițioase de cercetare și de învățământ.- Este încă vacanță la Universitatea „Ovidius”, dar la Institutul pentru Nanotehnologii există o activitate frenetică.- Într-adevăr, este o perioadă deosebit de intensă de activitate, datorită lucrărilor de cercetare legate de mai multe proiecte care se află în derulare. Am încheiat cu succes etapa de evaluare în vederea asocierii la un consorțiu al Institutului European pentru Inovare și Technologie - EIT, pregătim o echipă de studenți care vor participa la faza finală a unui concurs la Seul, pregătim o școală de vară în domeniul Proceselor de Transfer de Căldura la Scară Nano și multe alte activități similare.Vestea cea mai bună este că, recent, la Berlin, s-a aprobat asocierea noastră la consorțiul KIC Raw MatTERS. În urmă cu două săptămâni, am primit vizita unei echipe de profesori din Austria, într-o misiune de evaluare a activităților noastre, iar pe baza raportului efectuat de evaluatori am fost acceptați. Acest consorțiu reunește 120 de universități, institute de cercetare și întreprinderi specializate în procesarea materialelor metalice pe întreg ciclul de viață de la materii prime până la reciclare și reutilizarea deșeurilor.- Ce a contat la evaluare?- În primul rând valoarea echipei, experiența acumulată în proiecte de cercetare și proiecte educaționale internaționale, dar și capacitatea de cooperare cu întreprinderile din zonă, de a contribui efectiv la creșterea competitivității acestora. A fost extrem de important faptul că alături de noi au venit oameni de afaceri cu rezultate deosebite, cum ar fi Gabriel Comănescu de la GSP, Viorel Panait de la COMVEX sau primarul Marian Iordache de la Medgidia, care și-au exprimat sprijinul pentru proiectele noastre și interesul de a colabora cu partenerii din consorțiu pentru proiecte de milioane de euro, care să asigure competitivitatea unor sectoare strategice și să genereze locuri de muncă prin inovare și cunoaștere. Întâlnirea cu rectorul Sorin Rugină și sprijinul pe care l-a asigurat în numele conducerii Universității a fost, evident, fundamental.- Cum se va materializa în mod concret această colaborare?- Colectivul nostru de cercetare este format, în prezent, din opt cercetători, dar cele șapte direcții de colaborare vor permite implicarea unui număr foarte mare de cadre didactice, student de masterat și doctorat sau personal auxiliar de la foarte multe facultăți, dar și institute din zonă și întreprinderi. Domeniile propuse sunt interdisciplinare și se întind de la integrarea activităților de procesare a materiilor prime cu sistemele de transport și logistică, procesarea deșeurilor și recuperarea de metale strategice până la nanotehnologii și biotehnologii specializate. În plan educațional, vom înființa un program de masterat și doctorat în limba engleză în domeniul Ingineriei orientate către Managementul Durabil al Resurselor.- Care va fi contribuția majoră a acestei participări pentru Universitatea „Ovidius”?- În prezent, colectivul nostru de cercetare este implicat într-un portofoliu de proiecte europene și naționale cu o valoare de aproximativ două milioane de euro. În portofoliu se află proiecte derulate cu întreprinderi extrem de dinamice, cum ar fi Grupul Monsson sau Ecohornet, proiecte derulate sub egida Asociației Medgreen specializată în ecotehnologii și surse alternative de energie sau a Centrului Regional de Tehnologii Spațiale - COSMOMAR. Această activitate este încă destul de empirică și implică foarte mari eforturi. De exemplu, pentru a avea patru sau cinci granturi semnate scriem în medie 20 de propuneri de proiect pentru diferite apeluri. Prin integrarea în KIC Raw MatTERS, institutul nostru va aplica standarde, funcții de sistem și proceduri comune pentru întregul consorțiu, va beneficia de un suport financiar constant din partea Comisiei Europene și în acest fel, vom ajunge la garantarea unui buget anual de cercetare de minim 300.000 euro.- Este pentru prima oară când aud despre un centru de tehnologii spațiale la Constanța.- Încă nu este momentul să dezvăluim toate detaliile acestui proiect, împreună cu colegii noștri de la INCD-IRCM „Grigore Antipa” derulăm un proiect finanțat de către Agenția Spațială Română - ROSA și în luna septembrie vom inaugura acest centru.