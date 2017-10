Constanţa: Sute de concurenţi la "Românii au talent"

2

N-am mai pomenit asa ceva

Proasta organizare doaaamne !!! am stat 16 ore ca sa intru la casting si cand am intrat, de-abia am mai putut sa cant piesa cap coada..am intrat in cea mai proasta forma acolo si am incercat totusi sa dau tot ce-i mai bun din mine (noroc cu chitara) Rusine sa va fie oameni buni ! Nu va dati seama cate talente au fost respinse din cauza oboselii ?