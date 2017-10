Constanţa şi familiile ei aristocrate

Constanța și familiile ei aristocrate

Mihail C. Șutzu // Sursa foto: constanta-imagini-vechi.blogspot.ro

Exotica Vilă Șuțu ce-și conturează, de pe coastă, silueta orientală scoasă în evidență, odată, de albul strălucitor în care obișnuia să fie împodobită, acum doar gri, este încă unul din motivele de mândrie ale constănțenilor. În afara arhitecturii ei maure, vila poartă și numele unei alese familii de boieri, care a dat nu numai oameni de stat și mari învățați, ci și un domnitor. Șutzu - o strălucită familie a cărei istorie începe în Epir în secolul XVI.Construcția o datorăm lui Mihail C. Șutzu (1841-1933), unul dintre cei mai mari numismați ai epocii, strănepot de domnitor - străbunicul lui domnind în Țara Românească de trei ori între 1783 și 1786, 1791 și 1793 și între 1801 și 1802 și o dată în Moldova - între 1793 și 1795 - și fiu de ministru. Tatăl său, Constan-tin Șutzu (1804-1882) - boier Costache, după cum i se spunea în vechea Kustendge - a fost ministru de finanțe în căimăcănia lui Alexan-dru Ghica și ministru în timpul lui Cuza.Locul din care frumoase românce luau drumul ConstantinopoleluiDupă cum istorisește Doina Păuleanu, povestitoarea istoriei de artă Constanței, boier Costache se așezase în Constanța încă de pe vremea în care aceasta era Kustendge. Aici își construise sus pe promontoriu, deasupra valurilor, o casă, izolată, de piatră și lemn. Prin ea boierul evada din pragmatismul meseriei în aventuroase incursiuni în largul mării. Pentru evadările marine construise la poalele stâncii udate de valuri un debarcader. Izolarea sa și vâslitul de plăcere au făcut să izbucnească în imaginația localnicilor vremilor trecute povești cu iz de capă și spadă desprinse din orient. „Cum din rețeta romanelor de aventuri nu puteau lipsi femeile superbe, fatale sau fataliste (multe episoade avându-le drept cauză sau recompensă), zidurile crenelate sau catacombele, gura târgului a inventat un tunel subteran, cu trepte de piatră către debarcader (păstrat și în construcția ulterioară), pe care erau coborâte brăilencele (vestite pentru frumusețe) care își tăiau pletele într-o lumină sângerândă și luau drumul fără de întoarcere al Costantinopolelui”, povestește atât de frumos Doina Păuleanu din legendele ce învăluiau personalitatea boierului Constantin Șutzu.Numismatul în expediție pe NilRecunoscut numismat antic și metrolog, autorul a 40 de volume, membru al Academiei Române, renumit însă în toate academiile europene, Mihai C. Șutzu era considerat drept „cel mai complet colecționar al monedelor pontice din întreaga lume”. Astfel l-a caracterizat K. Regling de la cabinetul numismatic al Academiei de Științe din Berlin. Pasiunea sa pentru numismatică și arheologie l-au dus într-o expediție documentară împreună cu soția sa din neamul Cantacuzinilor - Maria Cantacuzino - pe Nil. Studiile sale la Muzeul din Cairo au dovedit că numismatul stăpânea greaca veche, latina, engleza, și franceza, avea cunoștințe solide în domeniul arheologic dar și al finanțelor.Revenind în Constanța, Mihail C. Șutzu a construit pe locul casei de lemn și piatră a tatălui său o alta, mult mai solidă - drept dovadă rezistența ei prin istorie până în zilele noastre lucru de care nu multe din clădirile epocii s-au bucurat.Iar dacă tatăl său avea o pasiune pentru mare și aventură, pasiunea fiului s-a văzut în arhitectura vilei ridicate pe promontoriu. De unde i s-a tras în vremea din urmă și numele de Casa maură.Cu planurile casei a fost însărcinat renumitul arhitect Grigore Cerchez, care în 1899 o desăvârșește. Se ridicase pe stâncă „o clădire singuratică numită de localnici vila Șuțu. Recursul la recuzita orientală introduce în lectura de ansamblu și detaliu fragilități bine temperate, arabescuri dezinvolte, curbe și contracurbe cu trasee savante, balconul închis de tip sacnasiu, cupola, turnul crenelat, coloanele cu arcatură grațioasă, structura colorată în spaima de vid, pictură luxuriant policromă (…) ziduri imaculate, scări misterioase, unghiuri neașteptate și ascunse, profilate pe albastrul cerului boltit înalt spre orizont”, după cum ne descrie specialistul de artă frumoasa casă de deasupra mării în volumul său „Constanța. Aventura unui proiect european”, nu înainte de a ne povesti despre interiorul decorat tot în stil oriental mult mai plin de culoare decât exteriorul.