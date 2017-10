„Constanţa şi edilii săi - 1878 - 1950“

O nouă expoziție la malul mării

„Constanța și edilii săi - 1878 - 1950“

Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la atacurile aeriene sovietice asupra Constanței, când multe case particulare și edificii publice din zonele peninsulară și portuară au avut de suferit. Momentul va fi marcat de Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale (SJCAN), care va organiza, în primăvara acestui an, o expoziție foto-documentară intitulată „Acum 70 de ani - Constanța în război”. „Încercăm să surprindem aspecte ale distrugerilor provocate de atacurile aeriene sovietice în vara anului 1941. Evenimentul va avea loc cu prilejul Săptămânii Arhivelor”, ne-a spus dr. Virgil Coman, directorul SJCAN. De asemenea, pe agenda eve-nimentelor SJCAN a fost inclusă și expoziția intitulată „Constanța și edilii săi - 1878-1950”. „Am inițiat un proiect, de câțiva ani, de elaborare a prefecților, a primarilor și a președinților de Consilii Județene din județul Constanța”, ne-a spus dr. Virgil Coman. În toamna acestui an va fi marcată și împlinirea a 60 de ani de la înființarea Arhivelor Naționale Constanța, prin organizarea simpozionului: „Istorie și arhivistică în spațiul dobrogean. 60 de ani de la înființarea Arhivelor Naționale Constanța”. Deși se confruntă cu lipsa de spațiu pentru depozitarea tuturor documentelor pe care le deține, precum și cu deficit de personal, Serviciul Județean al Arhivelor continuă să pregătească eveni-mente menite a-i aduce pe constănțeni mai aproape de istoria județului lor. Astfel, dr. Virgil Coman ne-a spus că se lucrează la patru volume cuprinzând documente despre Constanța, exprimându-și speranța ca anul acesta să fie lansată lucrarea despre Cazino, realizată împreună cu dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă. Documentele personale, donate Serviciului de Arhive SJCAN deține și fonduri arhi-vistice constituite din donații personale, un exemplu în acest sens fiind documentele prof. Gheorghe Dumitrașcu, care, începând de acum doi ani, pune la dispoziția SJCAN acte privind activitatea sa ca profesor și ca om politic. „Fondul personal Gh. Dumitrașcu este unul extrem de important și interesant. Ce bine ar fi fost ca azi să avem și fonduri arhivistice ale oamenilor politici ai începutului secolului XX”, susține dr. Virgil Coman. Fonduri personale care au îmbogățit patrimoniul arhivistic au fost, de asemenea, donate de Gheorghe Tomescu, Ioan N. Roman și Ștefan Păunescu. În ceea ce privește instituțiile publice, conform legii, Serviciul de Arhive are obligația de a prelua, după 30 de ani de la crearea lor, documentele cu valoare istorică care fac parte din fondul arhivistic național al României.