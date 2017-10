Constanţa redescoperă folclorul. Festivalul "Mamaia Copiilor", în premieră în variantă etno

Constanța redescoperă folclorul. Festivalul "Mamaia Copiilor", în premieră în variantă etno

Ideea organizării unui festival de folclor dedicat copiilor a plecat încă de acum doi ani, când reprezentanții Ministerului Educației și cei ai Ministerului Culturii l-au întrebat pe organizatorul Festivalului „Mamaia Copiilor”, Liviu Manolache, de ce nu încearcă să promoveze și acest gen, care se pierde din atenția viitoarelor generații.Insistențelor de a fi inițiat evenimentul li s-au alăturat și palatele copiilor din toată țara, care încă mai școlesc elevi în sectorul folcloric fie prin dansuri populare, fie prin muzică.Și astfel, răspunzând provocării, în ciuda lipsei oricărei sprijin, ci doar în organizarea Asociației Culturale „Mamaia Copiilor” și cu sprijinul Casei de Cultură Constanța, de vineri, 4 septembrie, debutează prima ediție a Festivalului Național de Interpretare „Mamaia Copiilor” - folclor.Preselecția pentru acest eveniment s-a petrecut o dată cu cea de la muzică ușoară, fiind selecționați 80 de copii, unul renunțând. „Grupele sunt aceleași, din păcate fără secțiunea ansambluri, unde am aflat că deplasarea ar presupune costuri foarte mari, motiv pentru care am renunțat. La secțiunea interpretare, concurenții vor prezenta o singură melodie, la alegerea lor”, a mai adăugat Liviu Manolache.Cât despre cei 79 de candidați, ei provin din cele mai diverse colțuri ale țării, pentru că ideea de la care a plecat acest festival a fost ilustrarea cât mai fidelă a dezvoltării multiculturalității, chiar și din Chișinău fiind așteptați cinci interpreți. Pe cele patru grupe de vârstă vor evolua cinci concurenți la grupa 4-6 ani, 20 de concurenți la grupa 7-9 ani, 36 de concurenți la 10-12 ani, și 18 concurenți la grupa 13-15 ani, fiecare secțiune fiind premiată, iar marele Trofeu Brâulețul fiind dedicat celui mai îndrăgit ansamblu pe care l-a avut Dobrogea.Și pentru că tot am pomenit de ansambluri, organizatorul festivalului ne-a declarat că atât în deschidere, cât și la Gala laureaților, vor urca pe scenă ansambluri invitate de la Cumpăna, Fetești, Mihail Kogălniceanu, dar și ale etniilor turco-tătare și macedonene.Juriul de la această primă ediție va fi prezidat de îndrăgita interpretă de muzică populară Elisabeta Stan, căreia i se alătură Stelian Stoica (directorul Ansamblului Jidvei din Sibiu), Gheorghe Ungureanu (directorul Casei de cultură), actriță Mirela Pană și un reprezentant al Electrecord.Intrarea în sala de spectacol în timpul Festivalului se face pe bază de bilet ori invitație oferită de organizatori. Biletele se pot obține de la agenția de bilete a Casei de cultură Constanța.