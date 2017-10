„Constanţa rămâne cea mai proastă piaţă de carte din România“

„Constanța rămâne cea mai proastă piață de carte din România“

O carte primită cadou, cu o dedicație specială de la cel care dăruiește, sau chiar cu autograful scriitorului, poate face deliciul Sărbătorilor de iarnă. Pentru a afla care sunt cele mai căutate titluri în această perioadă, am făcut un tur al celor mai populare librării constănțene. Pentru că cei mici sunt și cei mai răsfățați de Moș Crăciun, cărțile pentru copii sunt vânate cu obstinație în aceste zile. Așa cum ne-a spus Raluca Popescu, managerul Librăriei Cărturești Constanța, alături de cărțile pentru copii sunt bine poziționate și cele cu tematică de business, comunicare și noutățile din beletristică. În restul anului, la Cărturești sunt căutate de regulă cărțile motivaționale și cele semnate de autori consacrați și premiați, precum Herta Muller sau Mario Vargas Llosa. Și în Librăria Sophia, cărțile pentru copii sunt ceva mai căutate de Sărbă-tori, în ziua de Ajun fiind așteptat un număr mai mare de cumpărători. În restul anului, la Sophia se vând în special cărțile de religie, dar și de filozofie, istorie, psihologie și beletristică, ne spun Sanda și Bogdan Papacostea, managerii librăriei. „Se vând cărți de tot felul, din fericire numai cărți bune. Asta mă măgulește pe mine, ca librar. Din nefericire, se vând numai cărți bune, iar asta mă nenorocește pe mine, ca librar”, precizează Bogdan Papacostea. La Prăvălia cu Cărți sunt în top în această perioadă cărțile privind activitățile pentru copii, capodoperele lui Henry Miller, „Nexus”, „Plexus” și „Sexus”, dar și cărțile lui Gabriel Garcia Marquez. Cristi Zeciu, librar la Prăvălia cu Cărți, ne spune că sunt căutate cărțile pe care copiii sau adolescenții și le doreau de mai multă vreme, și pe care părinții le cumpără acum, dar că, în general, vânzarea de carte este la limita subzistenței. Totodată, el ne spune că, de regulă, sunt solicitate cărțile promovate la televizor: „În general, ce se prezintă la TV începe să fie solicitat a doua zi, chiar dacă lucrarea are câțiva ani vechime, chiar dacă este vorba de Oreste sau Cărtărescu și chiar dacă emisiunea este la OTV sau TVR Cultural”. Cu precădere în perioada examenelor naționale, se vând foarte bine manualele și culegerile. De un succes uriaș se bucură, însă, cărțile special personalizate pentru ca elevii sau studenții să poată copia de pe ele în sala de examen. „Aceste cărți dețin recordul în ultimii ani în ceea ce privește tirajul”, ne spune Cristi Zeciu. El și-a exprimat și opinia legată de consumatorii constănțeni de carte, fiind de părere că orașul de la malul mării „rămâne cea mai proastă piață de carte din România raportat la numărul de locuitori”. „La Constanța, nu avem anticariate. Numai orașele cu tradiție culturală au. Suntem un oraș cosmopolit, cu oameni plini de ei, «importanți», dar cam... simpli. Valoarea la noi este dată de bani, nu de altceva. Faptul că se tot deschid numai cluburi este o măsură a «valorii» acestei piețe care se numește Constanța. În alte orașe se deschid și cluburi, dar există și viață culturală. Ce oraș din România mai are biblioteca județeană închisă sau aproape închisă?”, completează Cristi Zeciu.