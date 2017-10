Constanţa: IPS Teodosie renunţă la slujba de Înviere de pe plajă. Află unde se va oficia anul acesta

Constanța: IPS Teodosie renunță la slujba de Înviere de pe plajă. Află unde se va oficia anul acesta

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a anunțat vineri, într-o conferință de presă susținută la Catedrala Sf. Apostoli Petru și Pavel, din Constanța, că anul acesta va oferi Lumina Învierii credincioșilor din Mangalia, de pe faleză, scrie Agerpres.'Învierea, de regulă, am făcut-o, de când am venit aici, pe pământ dobrogean, afară, sub cerul liber, că afară o fac toți slujitorii și am făcut-o, de regulă, pe malul mării. Anul acesta am gândit că așa este bine și așa se cuvine, să o facem într-un lăcaș și lăcașul este un altar consacrat, deschis pentru toate slujbele de Înviere, pentru ceremonii ale armatei, pentru cununii, uneori, și aceasta se va petrece în Mangalia. Un loc ales cuviincios ce va fi protejat, iar acest altar va fi după aceea îngrădit și va rămâne numai locul de slujire. Acolo vor fi adunați, din stațiune, mulți creștini care au venit din diferite părți ale țării. De aceea voi fi în mijlocul oamenilor, care au venit de departe și în mijlocul locuitorilor din Mangalia. Toți credincioșii din Mangalia, povățuiți de preoții lor, au hotărât să vină la prima parte, la slujba de Înviere, să ia lumină de acolo, unde voi sluji, pe lângă hotelul President, unde s-a așezat altarul pentru slujba de Înviere și pentru alte slujbe care vor urma', a precizat Arhiepiscopul Tomisului.