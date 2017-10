„Constanţa în Miniatură“, în Parcul Tăbăcărie

„Constanța în Miniatură“, în Parcul Tăbăcărie

Duminică, 27 mai, Asociația „Exploratori pentru Viitor” organizează, începând cu ora 11.00 și până la ora 18.00, în Parcul Tăbăcărie din Constanța, proiectul „Constanța în Miniatură - un oraș pentru copii și părinți” cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului (1 Iunie).Proiectul are motoul „Visez să devin om mare”, iar prin această acțiune copiii care vor participa la această acțiune cultural - educativă vor primi cadou inedit. Evenimentul este gratuit atât pentru copii, cât și pentru părinți.Instituțiile statului pot folosi momentul pentru a-i instrui pe copii în domeniile pe care le reprezintă. Primăria, poliția, jandarmeria, pompierii, poșta, farmacia, școala, biserica, spitalul, filarmonica, banca, muzeul, etc. sunt câteva dintre instituțiile în miniatură, unde copiii vor primi informații utile despre ceea ce înseamnă viața într-un oraș al zilelor noastre.Proiectul se adresează în mod special copiilor din clasele V - VIII, dar vor fi activități specifice adaptate și pentru participanții claselor primare. La proiectele similare organizate în alte municipii din țară au participat între 400 și 800 de copii.Zeci de voluntari cu instruire profesionistă și cu experiență în activitățile cu copiii vor construi un mini orășel destinat celor mici având reprezentate instituțiile obișnuite într-un oraș: primăria, școala, poliția, biserica, atelierul de meserii, banca, tribunalul, institutul meteo, pompierii, filarmonica, piața, poșta, stadionul, muzeul, librăria, teatrul de păpuși etc.