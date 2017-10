Constanţa îl ţine la uşă pe premiantul de la Cannes

Orașul fără cinematografe

Constanța îl ține la ușă pe premiantul de la Cannes

În județul Constanța, la 18 ani de la Revoluție, s-a reușit trista contraperfomanță de a avea un singur cinematograf în funcțiune, la o populație de aproape 800.000 de locuitori. Constanța este pusă la egal cu Zalău, Petroșani, Reșița, Roman sau Călărași, orașe în care marile filme nu au unde să ruleze, din lipsă de spații. Rularea la Constanța a filmului românesc premiat la Cannes este un eveniment, însă aducerea peliculei în orașul de la malul mării a scos la iveală marile probleme ale unui oraș care se dorește de talie europeană: nu există spații unde să se proiecteze filmul. Caravana peliculei lui Mungiu cuprinde, așa cum a anunțat chiar regizorul, orașe în care nu există săli de cinema, Constanța fiind pusă în aceeași oală cu localități mult mai mici, cum ar fi Zalău, Petroșani, Reșița, Drobeta Turnu Severin, Miercurea Ciuc, Roman, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea sau Călărași. Directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, Gheorghe Ungureanu, ne-a declarat că organizatorii caravanei au contactat reprezentanții instituției pentru că „în altă parte chiar nu are unde să ruleze filmul. În plus, pentru proiectare, se va aduce aparatura necesară de la București, deoarece nici așa ceva nu există în Constanța”. Aparatura de la „Republica”, distrusă Și când vorbim despre cinematografe, oful cel mai mare al constănțenilor este „Republica”, acum un morman de gunoaie și mucegai. Iar afirmația că la ora actuală în Constanța nu există aparatura necesară pentru rularea unui film, te intrigră, deoarece la „Republica” a fost montată o instalație performantă încă din anii 2000, cinematograful din Constanța fiind printre primele din țară cu sistem doubly sound. Și, mai mult, reabilitarea celui mai mare cinematograf din Constanța, ajuns o ruină din cauza privati-zărilor succesive și a modificărilor legislației cinematografiei, ar costa peste un miliard de lei, a spus administratorul imobilului, directorul RADEF Constanța, Dumitru Vlăescu. Cinema „Republica”, care a fost cel mai mare cinema-tograf din Constanța și unul dintre cele mai profitabile din cele administrate de RADEF în întreaga țară, potrivit lui Vlăescu, s-a degradat în ultimii trei ani de când a fost închis pentru renovare, după ce a fost închiriat de grupul Media Pro. Compania lui Adrian Sârbu a cumpărat „Republica”, la pachet cu alte patru săli din țară („Studio” din Timișoara, „Arta” din Arad, „Patria” din Brașov și „Luceafărul” din București), în 2004. Dintre acestea, doar „Luceafărul” a fost reamenajat și transformat în Cinema Pro, cu o investiție de 900.000 de dolari, iar celelalte patru cinematografe au fost „repreluate” de RADEF la începutul lui august 2006. Cinematografele fuseseră câștigate la o licitație publică de una dintre firmele asociate Media Pro Pictures, Domino Film. Compania a semnat un contract de închiriere pe șapte ani pentru cele cinci cinematografe, prin care se obliga să investească în fiecare sală 150.000 de euro, într-un an de la preluare, și să le redeschidă, pe care nu l-a respectat însă. Directorul RADEF Constanța a spus că parte din vină pentru starea în care a ajuns în prezent „Republica” o poartă și ambiguitățile legislative care au făcut posibilă închirierea sălii în 2004, când o parte din cinematografele de la RADEF au trecut în administrarea Centrului Național al Cinematografiei care le-a scos la licitație. Din 31 cinematografe, doar unul În perioada de după anul 1989, RADEF (Regia autonomă de distribuție și exploatare a filmului) își desfășura activitatea în 31 de unități cinematografice și grădini de vară, dintre care 22 aparțineau Institutului Cinematografic Județean Constanța (ICJ) și în 9, ICH era chiriaș. După transformarea RADEF, „RomâniaFilm“ mai avea în subordine, în Constanța, 17 unități, 8 săli și 9 grădini de vară, însă din 2004, nu a mai prestat film în niciuna din aceste săli. În județul Constanța, dintre cinematografele aflate în administrarea filialei locale a RomâniaFilm, o parte au fost cedate deja consiliilor locale în urmă cu mulți ani. Sălile din Hârșova, Sulina și Tulcea sunt, astăzi, în paragină, deși, la vremea respectivă, autoritățile au adus argumente convingătoare până au intrat în posesia sălilor. La ora actuală, opt cinematografe din municipiul Constanța au fost retrocedate sau transformate în cluburi de noapte și magazine de mobilă. În prezent, mai există un singur cinematograf, „Studio”, în orașul Constanța. Ce este cu adevărat interesant este faptul că, anul trecut, după o excelentă ediție a unui festival de film cu nume și pelicule câștigătoare la Cannes, a doua zi după festivitatea de premiere, cinematograful mai de Doamne ajută din oraș, din mall-ul Tomis, a anunțat că își închide porțile. Pe o perioadă necunoscută.În județul Constanța, la 18 ani de la Revoluție, s-a reușit trista contraperfomanță de a avea un singur cinematograf în funcțiune, la o populație de aproape 800.000 de locuitori. Constanța este pusă la egal cu Zalău, Petroșani, Reșița, Roman sau Călărași, orașe în care marile filme nu au unde să ruleze, din lipsă de spații. Rularea la Constanța a filmului românesc premiat la Cannes este un eveniment, însă aducerea peliculei în orașul de la malul mării a scos la iveală marile probleme ale unui oraș care se dorește de talie europeană: nu există spații unde să se proiecteze filmul. Caravana peliculei lui Mungiu cuprinde, așa cum a anunțat chiar regizorul, orașe în care nu există săli de cinema, Constanța fiind pusă în aceeași oală cu localități mult mai mici, cum ar fi Zalău, Petroșani, Reșița, Drobeta Turnu Severin, Miercurea Ciuc, Roman, Vaslui, Galați, Brăila, Tulcea sau Călărași. Directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, Gheorghe Ungureanu, ne-a declarat că organizatorii caravanei au contactat reprezentanții instituției pentru că „în altă parte chiar nu are unde să ruleze filmul. În plus, pentru proiectare, se va aduce aparatura necesară de la București, deoarece nici așa ceva nu există în Constanța”. Aparatura de la „Republica”, distrusă Și când vorbim despre cinematografe, oful cel mai mare al constănțenilor este „Republica”, acum un morman de gunoaie și mucegai. Iar afirmația că la ora actuală în Constanța nu există aparatura necesară pentru rularea unui film, te intrigră, deoarece la „Republica” a fost montată o instalație performantă încă din anii 2000, cinematograful din Constanța fiind printre primele din țară cu sistem doubly sound. Și, mai mult, reabilitarea celui mai mare cinematograf din Constanța, ajuns o ruină din cauza privati-zărilor succesive și a modificărilor legislației cinematografiei, ar costa peste un miliard de lei, a spus administratorul imobilului, directorul RADEF Constanța, Dumitru Vlăescu. Cinema „Republica”, care a fost cel mai mare cinema-tograf din Constanța și unul dintre cele mai profitabile din cele administrate de RADEF în întreaga țară, potrivit lui Vlăescu, s-a degradat în ultimii trei ani de când a fost închis pentru renovare, după ce a fost închiriat de grupul Media Pro. Compania lui Adrian Sârbu a cumpărat „Republica”, la pachet cu alte patru săli din țară („Studio” din Timișoara, „Arta” din Arad, „Patria” din Brașov și „Luceafărul” din București), în 2004. Dintre acestea, doar „Luceafărul” a fost reamenajat și transformat în Cinema Pro, cu o investiție de 900.000 de dolari, iar celelalte patru cinematografe au fost „repreluate” de RADEF la începutul lui august 2006. Cinematografele fuseseră câștigate la o licitație publică de una dintre firmele asociate Media Pro Pictures, Domino Film. Compania a semnat un contract de închiriere pe șapte ani pentru cele cinci cinematografe, prin care se obliga să investească în fiecare sală 150.000 de euro, într-un an de la preluare, și să le redeschidă, pe care nu l-a respectat însă. Directorul RADEF Constanța a spus că parte din vină pentru starea în care a ajuns în prezent „Republica” o poartă și ambiguitățile legislative care au făcut posibilă închirierea sălii în 2004, când o parte din cinematografele de la RADEF au trecut în administrarea Centrului Național al Cinematografiei care le-a scos la licitație. Din 31 cinematografe, doar unul În perioada de după anul 1989, RADEF (Regia autonomă de distribuție și exploatare a filmului) își desfășura activitatea în 31 de unități cinematografice și grădini de vară, dintre care 22 aparțineau Institutului Cinematografic Județean Constanța (ICJ) și în 9, ICH era chiriaș. După transformarea RADEF, „RomâniaFilm“ mai avea în subordine, în Constanța, 17 unități, 8 săli și 9 grădini de vară, însă din 2004, nu a mai prestat film în niciuna din aceste săli. În județul Constanța, dintre cinematografele aflate în administrarea filialei locale a RomâniaFilm, o parte au fost cedate deja consiliilor locale în urmă cu mulți ani. Sălile din Hârșova, Sulina și Tulcea sunt, astăzi, în paragină, deși, la vremea respectivă, autoritățile au adus argumente convingătoare până au intrat în posesia sălilor. La ora actuală, opt cinematografe din municipiul Constanța au fost retrocedate sau transformate în cluburi de noapte și magazine de mobilă. În prezent, mai există un singur cinematograf, „Studio”, în orașul Constanța. Ce este cu adevărat interesant este faptul că, anul trecut, după o excelentă ediție a unui festival de film cu nume și pelicule câștigătoare la Cannes, a doua zi după festivitatea de premiere, cinematograful mai de Doamne ajută din oraș, din mall-ul Tomis, a anunțat că își închide porțile. Pe o perioadă necunoscută.