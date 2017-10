Constanţa este capitala elitelor în fizică

În perioada 1-5 februarie,

Constanța este capitala elitelor în fizică

Începând de ieri, Constanța găzduiește 650 de oaspeți (dintre care 540 sunt elevi) din toate colțurile țării, sosiți la malul mării să demonstreze că sunt cei mai buni și au reușit performanța de a ajunge până la faza națională a olimpiadei de fizică. Fie că sunt profesori însoțitori, fie că sunt elevi, pentru toți Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut eforturi deosebite să le ofere condiții bune de cazare și de concurs, într-un an școlar declarat al raționalizării învățământului. De altfel, despre alegerea acestui oraș-gazdă, prof. Sorin Trocaru, inspector în Ministerul Educației, Cercetării, Sportului și Tineretului, ne-a confirmat că la mijloc au fost rezultatele constănțenilor de la olimpiada de anul trecut, chiar și la olimpiada internațională de fizică. Este vorba, așadar, despre încununarea unei tradiții a școlii de fizică din Constanța. „Și nu în ultimul rând, ca urmare a rezultatelor echipajelor câștigătoare ale diferitelor concursuri lansate de NASA și a profesorilor care atrag tinerii către astfel de proiecte”, a mai adăugat reprezentantul minsiterului. Cât despre ediția de anul acesta a naționalei de fizică, prof. Trocaru a afirmat că ea constituie „o formă de evaluare a celor mai buni copii și a celor mai buni profesori, pentru că în spatele fiecărui olimpic există cel puțin un profesor de excepție. Iar pe noi, în urma desfășurării acestor competiții, ne interesează performanța obținută. Și probabil știți că anul trecut a fost unul de vârf pentru catedra de fizică românească: trei medalii de aur și două de argint, la internaționala din Mexic”. Cu toate că aplauzele anapoda n-au demonstrat vreo apreciere la adresa celor din prezidiu, ci mai repede insolență, când a fost rostit numele prof. dr. Florea Uliu, uralele s-au stârnit puternic, motiv pentru ca universitarul craiovean, stânjenit, să se justifice, declarând că nu se consideră nici pe departe o vedetă, ci speră că această întâmpinare este o recunoaștere a onestității și eforturilor depuse din 1997 încoace de când se ocupă de această activitate. De altfel, chiar n-am înțeles ce au vrut să demonstreze numeroșii elevi prezenți ieri la deschiderea Olimpiadei Naționale de Fizică de la Palatul Copiilor din Constanța, cert este că au sărit calul cu îndelungile lor aplauze, chiar și în timpul discursurilor gazdelor. Să fi fost fericiți că au scăpat de-acasă? Cât privește găzduirea unui așa numeros contingent de viitori… Einstein, prof. Elena Buhaiev, inspector școlar general, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Deși condițiile meteo nu ne sunt tocmai prielnice și am avut de cazat peste 650 de persoane, am reușit să ne achităm onorabil de găzduire și să ne încadrăm într-un buget destul de mic”. Astăzi, în cele patru locații stabilite, respectiv Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Traian”, Colegiul Economic „Carol I” și Școala cu clasele I-VIII „Dan Barbilian”, se va desfășura proba experimentală, urmând ca pe 2 februarie să aibă loc proba teoretică. În celelalte zile sunt programate afișarea rezultatelor și, eventual, contestațiile și barajele. Festivitatea de premiere este programată pe data de 5 februarie, la ora 11.00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Le dorim mult succes constănțenilor noștri! Lotul județului Constanța pentru Olimpiada Națională de Fizică 2010 este format din 18 elevi: Daniel Adrian Aleca, Imam Munire Bilal, Ioan Ignat, Sabin Andrei Țenea, toți clasa a VII-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Ștefania Lucica Moroianu, Alexandru Ștefănescu (ambii CNMB), Răzvan Panaitescu (Liceul Teoretic „George Călinescu”), și Vlad Coșoreanu (Liceul Teoretic „Ovidius”), toți clasa a VIII-a, Mihai Radu Popescu (CNMB) și Mădălina Ioana Sas („Ovidius”), ambii clasa a IX-a, Ionuț Alexandru Mihalcea, Dana Pisică și Elena Mădălina Burci (toți trei de la CNMB) și Alexandra Tudor (Liceul Teoretic „Traian) – clasa a X-a, Monica Păun (CNMB) și Miruna Antonia Oprescu („Ovidius”) – clasa a XI-a, Alexandru Popovici și Mihai Roman, ambii elevi în clasa a XII-a la „Mircea”.