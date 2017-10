Constanţa de altădată. Ce păţeau infractorii acum 100 de ani

7

sunt dator o explicatie

simpla condamnare a expresiei utilizate (absolut prosteste) de articolul dvs., nu este corecta. Asa procedeaza cei incriminati. Trebuie data explicatia necesara pentru nestiutori. De ce e gresita formularea respectiva. (Nu o reiau, caci a fost reluata de mai de toti.) Articolul arata (corect) ca -initial-, la 1878, Constanta avea o inchisoare pe Str. Traian. Intr-un conak turcesc. Apoi, se construieste stabilimentul in discutie. In anii 1890, parca. In sfarsit, in perioada interbelica, se ridica un al doilea stabiliment, in acelasi perimetru, datorita... ”terorii burghezo-mosieresti”?!!!!!!!!!!! Ei bine, lucrurile stau cu totul altfel. Orasul se mareste rapid si oficialitatile trebuie sa ia masurile necesare. Dupa 1878, Constanta (populata de turco-tatari, armeni, evrei, greci) cunoaste o puternica infuzie de romani. Noi veniti, care vor ocupa functiile adm. Ale orasului, capitalei de judet, portului, vamii etc. Paralel, in Dobrogea vin colonisti romani, care cumpara teren arabil. Sau sunt improprietariti. Incepe constructia podului de la Cernavoda. Portul se mareste. Nu doar ca preia exportul romanesc de cereale, cherestea si petrol, dar organizeaza si curse regulate pentru pasageri ce leaga Constanta de Levant. In acest sens, CFR va corobora mersul trenurilor ce vin in Bucuresti (din tara dar si din Europa Centrala) cu trenurile ce pleaca spre Constanta, asigurind legaturi cu liniile de vapoare de pasageri. O actiune interesanta si bine venita, nesurprinsa de nici un redactor constantean. Sau istoric. Romania devenea un terminal bine exploatat si perfect inscris in mentalitatile europene, asigurind tranzitul in conditii perefecte pentru cei ce voiau sa calatoresca.(Turisti, afaceri, probleme de familie.) In fata acestei cresteri exponentiale a numarului locuitorilor, este firesc sa creasca si numarul de infractiuni si nevoia de spatiu pentru detentie. Din acest motiv este ridicata inchisoarea amintita. Dupa 1910, Constanta capata un nou impuls in dezvoltare: anexarea Cadrilaterului, dezvoltarea comertului maritim, industria petroliera, masurile de protectie a industriei si comertului autohton, realizarea Romaniei Mari, duc la un nou impuls in dezvoltarea orasului. Se arata ca dupa 1916 (in ciuda razboiului), teritoriul dintre vechiul oras si Anadolchioi e construit. Normal ca la o crestere atit de rapida a orasului(tot cu noi veniti.) , puscaria trebuie sa se extinda. (Dupa anii 50, orasul incepe sa se industrializeze si creste. Din nou cu noi veniti. Se pune intrebarea daca in Constanta exista o nobilime locala, cand toti locuitorii sunt veniti sau urmasi ai venitilor in cele 3 momente foarte clare din istoria orasului. Poate ca cei care sunt vechi locuitori ai urbei, sunt de alte nationalitati... Asa ca lasati fumurile astea, de parveniti, ca sunteti nascuti in buricul targului si aveti vechime in ciocoism. Constanta e un oras de nou veniti! Periodic improstatati. Asta l-a facut sa creasca si sa se dezvolte. Cand nu exista asa ceva, orasul decade!) Dar asa e cu ciocoismul rosu... trebuie sa se laude cu ceva, altfel i se apleaca... Deci puscariile au crescut ca urmare a cresterii orasului. Poate ca era mai important sa se faca o analiza pe tipurile de infractiuni. Pe raportul de infractiuni la mia de locuitori cu judetul si cu restul tarii. Pe tipurile de pedepse. Pe infractiunile comise in fucntie de sex. Etc. dar cand se vine cu enormitati din astea.... Poate ca e bine ca cititorii ziarului sa stie ca PCR a fsot scos in afara legii in 1924, si ca in Romania Mare existau -la 19440 mai putin de 1000 de comunisti. In mare majoritate etnici straini. Si poate ca e bine sa se mai stie ca taranii reprezentau in 1944 aprox. 80% din populatie. Deci muncitorimea... si al ei partid... (ma rog, erau 2 partide muncitoresti: social-democratii lui Tital-Petrescu si comunistii fantomatici.)