Constanţa culturală s-a trezit! Veniţi la Festivalul "Miturile Cetăţii", intrarea este liberă!

Constanța culturală s-a trezit! Veniți la Festivalul "Miturile Cetății", intrarea este liberă!

Timp de o săptămână, începând de luni,20 iunie, la sediul Teatrului de Stat și în Piața Ovidiu, constănțenii și turiștii prezenți pe litoral pot fi părtașii Festivalului Internațional „Miturile Cetății“, o reînviere și reinventare a Festivalului de teatru antic de prin anii ’90.Dana Dumitrescu, directorul Teatrului de Stat, mărturisea dorința de a păstra tradiția.„Este ceea ce ne diferențiază de ceilalalți și ne oferă identitate și originalitate. De aceea, trebuie să ducem tradiția mai departe, mai cu seamă că avem spații minunate în această zonă de care ne putem folosi, fiind extrem de ofertantă în a ne oferi un decor viu.Vreau să vă spun că această ediție o văd ca pe un episod pilot al festivalului, pentru că eu consider că el trebuie să aibă o amploare din ce în ce mai mare, numai că pentru acest lucru avem nevoie de implicarea tuturor instituțiilor, pentru a reuși să avem diferite tipuri de spectacole, în cât mai diferite spații, neconvenționale.Pentru anul acesta, am reușit să obținem spațiul din Piața Ovidiu și cred că este o oportunitate de a ajunge în mijlocul oamenilor. Poate că nu multă lume este atrasă de ideea de teatru, ca să vină într-un spațiu convențional, și atunci am căutat să mai avem un spațiu liber, unde oamenii pot veni liberi să aleagă. Cred că este datoria noastră, a artiștilor, să oferim publicului variante pentru ca el să poată alege.În viitor, văd acest festival pe care nu mi-l doresc doar o întâmplare, că au mai fost cazuri, pe secțiuni: una de teatru clasic-antic, una de teme, mituri, idei, subiecte antice în spectacolul de teatru contemporan, o secțiune studențească, și diferite spații de joc și diferite manifestări teatrale artistice. Dar pentru asta, repet, avem nevoie de sprijinul cât mai multor instituții din județul Constanța”, a conchis același manager.Cronicarul Doru Mareș, selecționerul festivalului, adaugă: „Dacă prin anii ’90, serile antice cuprindeau montări după dramaturgi antici, la ora actuală, oferta este foarte subțire, ca să nu spun inexistentă. Și cum una dintre definițiile DEX-ului pentru mitologie este extrem de permisivă, adică înseamnă și poveste, legendă, ne-am putut juca pe o plajă mai amplă și pe tipuri deosebite de spectacol. Vor fi și unele propriu-zise plecând de la temele antice, dar este și unul «Leon și Lena», care ține de o mitologie medievală, de legendă, basm, de personaje exemplare care deja sunt fundamentale, cel puțin în literatura dramatică. Sau cum sunt spectacolele din Franța sau de la Teatrul Național, aproape teatru instrumental în care se regăsesc povești ale muzicii, povești ale instrumentelor muzicale care devin personaje”.Finanțarea acestui festival este exclusiv de la Consiliul Județean Constanța, bugetul alocat fiind de 345.000 lei.Programul festivalului cuprinde 13 spectacole, câte două în fiecare zi, programate de la ora 18, la sala teatrului, respectiv de la ora 21.30, în Piața Ovidiu.Luni, 20 iunie, la ora 21, va avea loc deschiderea oficială, urmată de spectacolul „Homocordus”, oferit de Compania Orozora, din Grenoble (Franța). Precizăm că spectacolele oferite de trupele franceze vor beneficia de supratitrare.Intrarea la toate cele 13 spectacole este liberă.