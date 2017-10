Constanţa, capitală europeană a culturii? Ce glumă bună…

Constanța, capitală europeană a culturii? Ce glumă bună…

Uniunea Europeană organizează acest eveniment din 1985 iar începând din 2007 programul a cuplat câte un oraș din țările Europei occidentale cu altul din țările central și est-europene. Fiecare pretendentă trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă un program cultural de dimensiuni europene așa cum cere decizia 1622 din 2006 a Parlamentului European. Trecând de inevitabilul limbaj birocratic al instituțiilor europene, acest program trebuie să cuprindă, de fapt, o prezentare a potențialului Constanței și a întregii zone din punct de vedere istoric, arhitectural și cultural. Cu ce ne-am putea prezenta în cazul în care ne-am aventura să tânjim la acest statut?Ceea ce reprezintă Dobrogea în peisajul cultural românesc și european este binecunoscut. Modelul de conviețuire interetnic este, fără să ne lăudăm, un model de urmat în Europa. Toleranța religioasă este iarăși un aspect cultural demn de a fi dat exemplu. Despre capacitatea Constanței de a genera proiecte în cultură, mai bine nu spunem nimic. N-avem ce. Vechiul proiect de teatru antic lansat acum din motive politice, care sperăm să nu eternizeze așa, ca proiect, este cam singurul de amploare. În rest, s-au mai putut face niște reprezentări virtuale 3D ale cetăților și ale bisericuțelor de cretă. Gabriel Custurea, directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, consideră ideea asta ușor utopică. "Nici pomeneală!" a spus acesta scurt "uitați-vă cum arată Sibiul... În nici un caz! Clădirile de secol XIX s-au dărâmat, ruinele antice nu sunt restaurate, singurul parc arheologic în Constanța este cel de la Catedrală. Păi nu poți aplica doar cu atât la statutul de capitală culturală!"Arhitectural, Constanța e în prăbușire. Oficialități și locuitorii de rând asistă de ani de zile neputincioși la distrugerea patrimoniului arhitectural constănțean. Clădirile din zona peninsulară cad pe rând, respectând o ordine: scările interioare, plafoanele, pereții interiori, acoperișul și, la final, fațada. Procesul se poate urmări pe viu în zona lupoaicei. Putem aduce culturii europene un exemplu de autovandalizare sau am putea chema experți în distrugeri și demolări să le ținem un curs complet. Pentru menținerea vieții culturale a Constanței se văd eforturile considerabile ale instituțiilor de teatru, operă și balet și galeriilor de artă. Prost plătiti, desconsiderați de oficialități ce preferă cluburile de fițe sălilor de teatru și simezelor galeriilor, acești oameni (directori și artiști) se străduie din greu să țină aprinsă această plăpândă flacăruie ce se cheamă cultura constănțeană.Oleg Danovski este un nume uriaș pe care îl putem afișa Europei, prin opera sa. Cella Serghi, un alt nume puternic, altă operă. Pe Harry Tavitian îl putem prezenta în persoană și în cânt deși Europa îl știe mai bine decât Constanța, că artistul e invitat la concerte oriunde, mai puțin în urbea natală. Harry crede că vechiul Tomis s-ar putea afișa "doar așa, prin istoria sa de acum câteva mii de ani, pe parte arheologică. În rest… cu cât vii spre contemporaneitate se răresc motivele de laudă. E adevărat, avem un Muzeu de Artă și unul de Artă Populară care fac față unor exigențe, dar… e puțin". Acum o lună jumătate a fost invitat la Iași chiar la lansarea Fundației Iași - Capitală Culturală a Europei și "știu în ce stadiu sunt ăia acolo cu pregătirile…". L-am întrebat pe Harry Tavitian și de câte ori pe an este invitat la Constanța. "O dată, de două ori pe an. Dar au fost ani în care n-am avut nici un concert în Constanța". Anul trecut, cu tot cu cel dat de ziua lui, în Vama Veche, și cu concertul în care i s-a înmânat oficial titlul de Cetățean de Onoare al Constanței, au fost trei. Pentru a deveni capitală culturală europeană, urmatoarea șansă este 2020. Iar pe lista de candidați s-au înscris Cluj Iași și Timișoara.