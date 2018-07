Constanța, capitală culturală? "Miturile Cetății", promotor al turismului cultural

Mult așteptatul Festival Internațional de Teatru „Miturile Cetății” (FMC) se apropie de start. Organizat de Teatrul de Stat Constanța (TSC), cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Constanța și în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, cea de-a treia ediție a acestui eveniment cultural se anunță a fi cel mai bun de până acum. Mai mult decât atât, susțin organizatorii, cu această ocazie, se dorește dezvoltarea turismului cultural la Constanța.Precizăm că prima ediție a avut loc în vara anului 2016, dar aceasta este, totodată, o continuare a binecunoscutelor și încântătoarelor „Seri de teatru antic”, desfășurate în anii ’70, în județul Constanța, de care părinții noștri își amintesc și acum cu mare drag.Cu numai o zi înainte de debutul festivalului, directorul TSC, Dana Dumitrescu, a declarat: „Faptul că am ajuns la cea de-a treia ediție și că reușim să dăm startul și anul acesta unui program interesant, viu și dinamic, ne bucură nespus. Totodată, avem alături mai mulți parteneri ca în anii trecuți, ceea ce face ca evenimentul să capete o și mai mare amploare. Anul acesta, festivalul se va derula pe durata a opt zile. Am avut o echipă mai bine conturată și mai puternică, în comparație cu anii trecuți. Din păcate, există, în continuare, un deficit de personal, dar încet-încet și cu răbdare, în timp, vom ajunge la o echipă mai numeroasă pentru volumul mare de muncă solicitat în realizarea unui astfel de festival”.Pentru ediția din 2018, spectatorii vor putea urmări câte patru-cinci evenimente într-o singură zi, pentru că în afara spectacolelor din sala de la Teatrul de Stat sau scena mobilă din piața „Ovidiu”, organizatorii mai au spectacole care se vor derula la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” și alte spații neconvenționale, precum Termele Romane, platoul din fața Cazinoului sau catedrala „Sfinții Petru și Pavel”. Celelalte evenimente conexe vor avea loc la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, unde vor avea loc lansări de carte, reviste, o conferință susținută de Alexander Hausvater, precum și un colocviu important pentru Constanța, numit „100 de ani de teatru”.Ediția din acest an este programată în perioada 20 - 27 iunie și cuprinde peste 20 de spectacole și va fi completată cu reprezentații stradale.Foarte important este că Festivalul Internațional de Teatru „Miturile Cetății” dă, astfel, prilejul unei cooperări largi între diferite instituții de cultură ale orașului și județului, printre colaboratori numărându-se și Muzeul de Artă Populară, Biblioteca Județeană „I.N. Roman” sau Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”.Cine participă la festivalFestivalul reunește, așa cum spuneam, spectacole ale unor trupe teatrale atât din țară, cât și din străinătate- Italia, Franța, Israel și Ungaria.Dintre participanți, enumerăm Teatrul Național „I. L. Caragiale”, Teatrul „Regina Maria” Oradea, Teatrul Municipal Baia Mare, Teatrul „Odeon”, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul „Fani Tardini” Galați, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul „Excelsior” din București etc. Teatrul „Astragali” din Italia va reveni la FMC, iar din Franța va participa Compania „Premier Acte” din Lyon. Totodată, din Israel va fi prezent în cetatatea tomitană Teatrul „Yiddishpiel” din Tel Aviv.La colocviul anunțat, care va fi moderat de selecționerul festivalului, cronicarul de teatru Doru Mareș, și-au anunțat participarea regizori apreciați, actori, directori de teatre, cronicari, ocazie cu care vor fi discutate teme importante pentru creatorii teatrului.„Nu l-am uitat nici anul acesta pe Marcel Iureș, iar de data aceasta, l-am adus împreună cu George Mihăiță, într-o comedie mai mult decât bine făcută. În concluzie, am încercat să avem aici un festival mozaicat și care nu uită de filonul de la care a plecat, adică miturile fondatoare”, a declarat acesta.La rândul său, directorul artistic al FMC, Mirela Pană, a precizat că spectatorii vor avea ocazia de a viziona unele dintre cele mai bune spectacole produse în ultimii ani, în România, fie că acestea au o temă antică, fie că merg spre mitul contemporan.„Ceea ce ne propunem cu toții este ca acest festival să devină un motiv de a se dezvolta la Constanța turismul cultural. Această idee înseamnă că atunci când se produce acest eveniment la Constanța, să se vândă bilete, să se facă turism și cetățeni din toată țara să aleagă orașul nostru, tocmai pentru că știu că aici are loc un festival important al țării. De asemenea, mi-aș dori ca acest turism cultural să ajute orașul să devină puternic și chiar o capitală culturală”, a mai spus actrița.