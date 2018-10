"Constanţa are turism, port, dar nu este un centru universitar"

Rectorul UMC, Cornel Panait, spune lucrurilor pe nume:

"Constanța are turism, port, dar nu este un centru universitar"

Noul an universitar a început. Din cauza vremii ploioase, festivitățile de inaugurare a anului 2018-2019 s-au ținut la Sala Sporturilor și nu în Piața „Ovidiu“, cum fuseseră anunțate inițial.În jurul orei 11.00, platoul din fața sălii a devenit neîncăpător, sute de studenți venind la eveniment însoțiți de frați, părinți, prieteni și chiar bunici. Ca noutate, evenimentul a reunit sub același acoperiș studenți de la Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă, Universitatea „Andrei Șaguna”, Universitatea „Tomis” și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.În absența primarului Decebal Făgădău, plecat în București să rezolve problema căldurii și apei calde, la manifestări a fost prezent viceprimarul municipiului Constanța, Costin Răsăuțeanu, care a declarat că pe viitor și-ar dori să existe o punte mai puternică de legătură între liceele și universitățile constănțene.După slujba oficiată de către preoți, au luat cuvântul toți rectorii universităților menționate.Rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a declarat că încep cursurile cu același optimism și speranță că trebuie să creeze profesioniști tot mai buni și mai ales să promoveze excelența.„Avem un număr de studenți cel puțin la fel de bun ca anul trecut, de asemenea mulți boboci, ceea ce arată că interesul pentru universitatea noastră rămâne ridicat, cu atât mai mult cu cât suntem considerați o universitate modernă și dinamică, motiv pentru care am fost chiar nominalizați printre primele 500 de universități din lume. În plus, avem absolvenți ajunși în toate colțurile lumii. Pe viitor, vrem să creștem atractivitatea și spre domeniul medical. La ora actuală, avem studenți din Asia, Grecia și trebuie să amintesc și interesul mare din partea românilor de pretutindeni”, a precizat rectorul Sorin Rugină.La rândul său, rectorul Universității Maritime din Constanța, prof. univ. dr. Cornel Panait, are speranța că va fi un an mai bun. Profitând de prezența unui public atât de numeros, el a ținut să aducă în discuție un proiect important pentru orașul nostru.„Constanța are turism, port, dar nu este un centru universitar în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, pentru a fi un centru universitar, trebuie să existe colaborări între universitățile de aici. Dezvoltăm cu toții proiecte Erasmus și mergem să facem mobilități în Germania, Norvegia, Suedia sau China, dar nu facem mobilități între universitățile publice și cele private, între UMC și Academia Navală sau celelalte. Ne purtăm ca și cum am fi singuri pe pământ”, a declarat rectorul Cornel Panait.v v vImediat după ceremonia de deschidere a anului universitar, la ora 13.00, a avut loc inaugurarea sediului Facultății de Farmacie, în Campusul Universității „Ovidius”.v v vSeparat de cele cinci instituții de învățământ superior, Universitatea „Spiru Haret” a avut propria inaugurare de an universitar, în prezența a numeroși studenți și profesori. Cu această ocazie, decanul Mihnea Drumea a amintit că, în prezent, „Spiru Haret” este cea mai mare universitate privată din țară și că, pentru profesorii de aici, studentul contează foarte mult.„Relația cu studentul este una de colaborare și nu una de subordonare. Domeniile alese vă vor da o sumă de satisfacții garantate. Suntem în situația fericită de a vă oferi atât cunoștințe teoretice, cât și practice”, a declarat Mihnea Drumea.