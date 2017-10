Constanţa are cinci elevi în lotul pentru Internaţionala de Matematică

2

Notificare

Draga domnule, aveti partial dreptate. La matematica ca si la celalte discipline se acorda Premiul 1,2 si 3 la primele punctaje plus alte cateva mentiuni. Medaliile sunt acordate de Societatea de Stiinte Matematice si au rolul de a incuraja elevii. SSMR-ul nu are nici o treaba cu ministerul. Articolul de mai sus este de 2 lei pentru ca nu prezinta o informatie corecta(Constanta are 4 elevi calificati la barajele pentru OBMJ si unul pentru OIM, lucruri total diferite; Elevul Nichita este clasa a-10-a etc.). Cat despre "bagatelizare" nu cred ca isi doreste nimeni acest lucru. Exista o explicatie foarte simpla: de cand ma stiu domnii sau doamnele jurnaliste din cadrul sectiei de Cultura si Educatie a acestui ziar, rareori au prezentat informatii clare, concise si corecte. Eu nu cred ca elevii mentionati in articolul de mai sus si-ar dori sa isi asume rezultate neobtinute deci sper sa fi inteles eu putin gresit atitudinea dumneavoastra un pic agresiva vis-a-vis de ei.

Răspuns la: olimpiade

Adăugat de : Profesor, 9 aprilie 2013

Pentru corecta informare a jurnalistului si a “generalului” inspectoratului, care se pare ca nu sunt informati in totalitate: la...