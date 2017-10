Constanţa adăposteşte cel mai vechi edificiu creştin. Descoperirea, ţinută la "secret"

2

Bate campii!

...dl Popa Bran si stia ca situatia basilicii este de zeci de ani aceeiasi, dar el face memorii, desi numai Comisia Nationala a Monumentelor Istorice poate lua (daca vrea!) vreo masura de protejare sau de restaurare a monumentelor istorice in general .Directia nu are nici o treaba cu asta, asa spune legea si stiu toti specialistii istorici ca asta e cadrul legal, dar daca este montat politic, sau ignoranta pur si simplu la mijloc, hai sa dam cu vorbele, ca limba n-are oase. Ma surprinde insa insistenta dlui Popa, penibila si neconstructiva, in raport cu alte monumente cel putin la fel de importante, care stau in ploaie si ger, fara un leu de la acelasi minister al Culturii. Dar sa faca memorii in continuare si sa acuze Directia, ca oricum nu are legatura cu legea!(sic!), si sa vina el sa conserve monumentul. Succes!