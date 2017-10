Constanţa a vrut să fie Capitala Tineretului, dar a pierdut în faţa Bacăului

2

Nu m-ati crezut

In Consatanta, dupa atatia ani, inca mai miroase a Mazare pe strada.Cand spui Constanta ai spus Mazare.Nu e de gluma.In urma cu 3-4 ani v-am avertizat sa chemati preotul cand pleaca Mazare din Primarie.Nu l-ati chemat.Am spus sa dati cu insecticid in toata cladirea,apoi cu deodorant.V-am rugat sa spalati toate clantele de la usi,v-am rugat sa spalati pe jos.V-am spus sa-i duceti basca aia rosie la spalatorie si apoi la muzeul Figurilor de ceara.Acum dati vina pe "agenturile straine",pe lupta de clasa sau pe conspiratii.Mama voastra de prosti.Ce sa spuneti si voi ? V-am spus ca sunt orase mici din tara asta care au ajuns la zeci de ani inaintea Constantei.Am vazut comune cu trotuare si flori ce n-a pomenit Constanta. A plecat Mazare,l-ati adus pe Fagadau,fiul lui Mazare.Mai aveti o sansa.Puneti un catel de usturoi la fiecare usa din Primarie.Deh....! Alungati toti strigoii care ne bantuie noaptea si toate fantomele secolului XX.Faceti-va ordine in gandire,renuntati la politica asta gretoasa.Altfel nu se poate.Schimbati-l pe Bajdechi, va poarta ghinion.