Constanţa a ajuns "prostul ţării", şeful ISJ se felicită: "Nu ne-am propus performanţă"

Constanța a ajuns "prostul țării", șeful ISJ se felicită: "Nu ne-am propus performanță"

Rezultatele la examenul de bacalaureat ale elevilor constănțeni sunt revoltător de slabe față de cele la nivel național. Promovabilitatea în județul Constanța este cu mai bine de zece procente sub media pe țară și cu peste 20 de procente sub multe alte județe. Cu toate acestea, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța consideră că rezultatele sunt mulțumitoare.„Preocuparea principală a ISJ a fost organizarea în temeiul legii, într-o notă de maximă corectitudine și de zero toleranță față de fraudă. ISJ nu și-a propus înscrierea în competiția națională a județelor cu promovabilitate mai mare, obținerea unui loc fruntaș în topul național, ci organizarea în condiții corecte a acestor examene. Așadar, rezultatele sunt, procentual, mai mari față de cele obținute anul trecut. Putem considera că acest lucru este rodul muncii cadrelor didactice, precum și al programelor remediale ale ISJ și al acelor lecții video. ISJ are ca și atribuții organizarea și nu pregătirea elevilor”, explică inspectorul școlar general Răducu Popescu.Vigilență maximăAșa se face că ISJ se mândrește, în prezent, cu performanța de a fi eliminat șapte candidați în timpul probelor și 16 candidați după finalizarea probelor. Este vorba despre absolvenții de la Liceul Tehnologic „Axiopolis” din Cernavodă, care au fost văzuți pe camere că au schimbat ciornele și s-au consultat între ei, sub ochii celor două supraveghetoare. „Într-o sală de examen, am putut vedea pe înregistrările video, că un singur elev era preocupat de lu-crarea sa, restul au săvârșit mai multe acțiuni în mod repetat și aceste lucruri au condus la eliminarea lor. Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei din centrul respectiv de examen au vizionat la rândul lor imaginile și, după îndelungi discuții, au decis eliminarea candidaților respectivi. Și-au asumat această responsabilitate. Nu am înțeles de ce nu au făcut acest lucru de prima dată, probabil că nu s-au uitat atent la înregistrări”, a mai spus șeful ISJ. Elevii au pierdut examenul și nu mai pot să-l susțină în următoarele două sesiuni, iar cadrele didactice supraveghetoare vor fi cercetate disciplinar, dar s-au ales și cu o plângere penală.Se desființează clasele a IX-a în unele liceeDe cealaltă parte, conducerea ISJ felicită liceele cu rezultate bune și spune că va face o analiză în cele cu rezultate slabe. „Avem cinci unități cu promovabilitate zero, la Nicolae Bălcescu, Dobromir, Crucea, Ciobanu și Mihai Viteazu. Primele două nu au mai primit cifră de școlarizare de doi ani pentru clasa a IX-a, iar, pentru celelalte trei, vom analiza rezultatele, o evaluare a claselor care se află acum în liceu și vom vedea dacă aceste unități școlare vor mai primi cifră de școlarizare în următorul an”, a anunțat Răducu Popescu. Practic, nu vor mai exista clase a IX-a în școala respectivă, iar elevii care vor dori să urmeze liceul vor trebui să facă naveta.Peste 2.000 de contestațiiÎn numai patru ore, candidații nemulțumiți de notele la diferite discipline au depus peste 2.000 de contestații. Cele mai multe sunt la limba română, 898, și la matematică, 382. Au fost însă 166 de contestații și la istorie, 189 la biologie, 102 la anatomie, 125 la geografie, 69 la fizică, 36 la chimie, 17 la psihologie, 10 la filozofie, 8 la sociologie, 32 la logică și 4 la economie.Lucrările contestate au fost trimise, în cursul zilei de ieri, în județul Tulcea, pentru a fi reevaluate. Rezultatele finale vor fi afișate mâine, până în ora 16,00.