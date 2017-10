Consiliul Judeţean va ceda Teatrul „Oleg Danovski“ Ministerului Culturii (galerie foto)

Cristian Zgabercea confirmă:

Consiliul Județean va ceda Teatrul „Oleg Danovski“ Ministerului Culturii (galerie foto)

În holul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a avut loc, ieri, o conferință de presă susținută de directorul instituției, Daniela Vlădescu, însoțită de o parte dintre artiști. Soprana și-a manifestat, pe această cale, nemulțumirea față de refuzul Consiliului Județean Constanța (CJC) de a aproba transferul TNOB în subordinea Ministerului Culturii. Amintim că, pe 18 august, Ministerul Culturii a trimis o adresă Consiliului Județean, prin care solicita aprobarea transferului TNOB și a sediului acestuia în subordinea sa. În ziua respectivă, purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu, declara ziarului „Cuget Liber” că e nevoie de mai mult decât o adresă pentru a aproba transferul TNOB către Ministerul Culturii, așteptând, în acest sens, o ordonanță de urgență. Ieri, însă, după conferința de presă susținută de Daniela Vlădescu, Cristian Zgabercea, șeful culturii constănțene, ne-a contactat pentru a ne anunța că, de fapt, Consiliul Județean este de acord ca Ministerul Culturii să preia TNOB, precizând că, în acest sens, a introdus pe ordinea suplimentară a ședinței din 23 august proiectul prin care este cedat Ministerului atât teatrul, cât și clădirea în care acesta funcționează. Cristian Zgabercea a explicat că adresa Ministerului Culturii a venit după ce a fost publicat convocatorul ședinței din 23 august, de aceea punctul care vizează transferul TNOB se regăsește pe ordinea suplimentară. Totuși, restructurările la nivelul teatrului se vor face, așa cum cere Ordonanța 63/2010, urmând ca, odată preluat de Ministerul Culturii, organigrama teatrului să poată fi refăcută: „Vom restructura, printr-o hotărâre, conform Ordonanței 63, dar Ministerul Culturii poate să aducă teatrul pe o nouă organigramă. Poate să facă ce vrea cu el”. Reprezentanții Teatrului „Oleg Danovski” nu erau, însă, la curent cu intenția Consiliului Județean, tocmai de aceea au inițiat o conferință de presă. Cristian Zgabercea explică acest fapt prin lipsa de comunicare: „Doamna Vlădescu dezinformează. Consiliul Județean vrea să dea Teatrul către Minister, e normal, mai ales că de șapte ani tot încercăm să avem în această regiune istorică o instituție subordonată Ministerului Culturii. Din păcate, Daniela Vlădescu nu vrea să comunice cu nimeni”, ne-a spus el. Despre lipsa de comunicare a vorbit și Daniela Vlădescu, în cadrul conferinței de presă: „N-am fost primită niciodată, în nicio audiență. Cu domnul Cristian Zgabercea n-a fost o cooperare niciodată. Noi am avut un șef care ne-a spus ce să facem. Noi n-am avut voie să închiriem vreodată vreo sală, decât atunci când domnul Zgabercea ne-a spus «Da». Noi am fost niște subordonați cuminți, ascultători, nicio ședință n-a putut fi făcută decât cu domnul director Zgabercea”. Daniela Vlădescu a mai vorbit, în cadrul conferinței de presă, despre salariile mici ale artiștilor, despre faptul că șomajul tehnic nu a fost primit integral, despre lipsa finanțării pentru premiere, dar și despre decizia salvatoare a Ministerului Culturii de a prelua TNOB: „Cei care n-au venit aici sunt în șomaj tehnic, și n-au avut bani de tren să vină de unde le dau părinții de mâncare. E păcat că Zgabercea spune că am irosit banii. Dar n-am putut să facem nimic fără semnătura dânsului. Și multe lucruri pe care le-am făcut au fost din inițiativa dânsului. Și bune, și rele. Vina că acest teatru nu poate exista este a Consiliului Județean. Însă Ministerul Culturii vrea să ne preia, iar în felul acesta, toată cultura orașului scapă de această obligație care e Teatrul Național de Operă și Balet”. Artiștii de la „Oleg Danovski” au anunțat că vor participa la ședința Consiliului Județean de luni, 23 august.