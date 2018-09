Consiliere la şcoală pentru elevii afectaţi de violenţa domestică

Consiliere la școală pentru elevii afectați de violența domestică

Elevii afectați de violența domestică vor putea beneficia de înțelegere și de consiliere, la școală, atât de la colegii lor, cât și de la profesori. Liceul „George Călinescu” din Constanța tocmai a încheiat un proiect Erasmus, prin care s-au derulat cursuri de formare pentru cadrele didactice, pentru ca acestea să poată identifica și ajuta elevii aflați în mijlocul unor conflicte domestice.Este vorba despre proiectul WIDe - Witnessing Domestic Violence and an Audit Education in the School System, acțiunea cheie fiind cooperarea pentru inovare și parteneriate strategice. Din perspectiva modelului WIDE, școala trebuie să devină un loc în care elevii afectați de asistarea la scene de violență domestică pot să găsească înțelegere sau pot să primească ajutor.În cadrul conferinței de încheiere a proiectului, desfășurată miercuri, 19 septembrie, la Constanța, au fost prezentate principalele obiective ale proiectului și beneficiile cursului de formare pentru profesori și pentru elevii care au asistat sau asistă la scene de violență intrafamilială, cu consecințe care pot fi dezastruoase pentru dezvoltarea lor emoțională și care le pot afecta în mod negativ randamentul școlar.