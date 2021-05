Consilier prezidențial Ligia Deca: „Până la finele anului, în Educație se vor vedea schimbările aduse de investițiile prin PNRR”

Și pentru că din funcția pe care o deține, de consilier prezidențial în cadrul Departamentului Educație, Ligia Deca a fost părtașa proiectului național inițiat de președintele României purtând titlul „România Educată”, ce urmează să primească o infuzie de capital prin mult trâmbițatul Plan Național de Redresare și Reziliență, am dorit să aflăm când se vor vedea în învățământul românesc primele schimbări.



Reamintim că până la sfârșitul acestei luni, așa cum a anunțat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, România va trebui să depună la Comisia Europeană Planul de Redresare și Reziliență. Din cei 29,2 miliarde de euro, puțin peste 10% sunt prevăzuți pentru implementarea celor cinci programe cuprinse în „România Educată”, respectiv Digitalizare; Infrastructură Școlară și Universitară; Învățământ Dual, Tehnic și Profesional; Programul Național pentru Creșe; Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar.





„Va urma o perioadă de analiză, după care va fi semnat și parafat de către comisie și autoritățile române. Apoi, în funcție de progresele pe care le facem vizavi de proiectele asumate, fondurile din PNRR vor începe să intre în prioritățile agreate. Eu cred că va fi un program în care vom vedea lucrurile întâmplându-se la firul ierbii mult mai repede decât în cazul altor programe cu finanțare europeană, pentru că deconturile/finanțarea nu vin în funcție de facturi, ci vin în funcție de atingerea țintelor pe care noi le-am negociat cu comisia. Deci, o dată ce am atins primele borne, primii bani vor începe să vină și există și o etapă de prefinanțare. Eu sper ca până la sfârșitul acestui an să vedem un influx de capital din PNRR în sistemul educațional. Ceea ce se discută acum sunt ultime detalii vizavi de alocări bugetare, de ținte asumate și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, negocierile se află într-un punct foarte bun și se apropie de sfârșit și ne vom bucura de această sumă importantă pentru educație cât de repede până la finalul anului. Iar toate investițiile prevăzute în PNRR pentru a aduce școala nu numai constructiv, dar și laboratoarele la nivelul secolului XXI se vor vedea în timp scurt în tot sistemul școlar românesc”, a declarat la Constanța Ligia Deca.



În altă ordine de idei, vom continua să împărtășim cititorilor, în zilele următoare, testimoniale de la foști elevi deveniți profesori, dar și de la olimpicii care au dus faima Colegiului „Mircea” și dincolo de granițele României.





Prilej pentru o întoarcere în timp și pentru a rememora anii dragi ai liceului. „Pentru mine Colegiul Național «Mircea cel Bătrân» reprezintă adevărata Alma Mater. Aici m-am format, aici mi-am definitivat sistemul de valori și aici am învățat să iubesc educația, drept urmare cariera mea de acum este centrată în jurul educației. Este cea mai luminoasă perioadă a tinereții mele și probabil că spiritul acestui liceu reușește să facă din Constanța un oraș atât al educației, cât și al culturii. Iar continuitatea valorilor care reușesc să absolve acest colegiu național ne relevă faptul că excelența profesorilor este ceva ce nu a scăzut niciodată, dar și că acest spirit de progres și de excelență nu a părăsit niciodată zidurile clădirii. Pentru mine Colegiul Mircea cel Bătrân reprezintă cea mai bună școală pe care am urmat-o vreodată și va continua să reprezinte sufletul orașului Constanța. Anul acesta împlinesc 20 de ani de la absolvire și aș dori să urez tuturor celor din comunitatea Colegiului la mulți ani și să sper că-mi voi revedea colegii pe băncile școlii vara aceasta, cândva împreună cu profesorii noștri. Cea mai dragă amintire este legată de reînființarea Ligii elevilor din Colegiul Național «Mircea cel Bătrân». Împreună cu colegul meu Dragoș Garofil, în clasa a XI-a am reluat tradiția reprezentării elevilor. Susținută la vremea aceea de prof. Vasile Nicoară, pe-atunci director adjunct, care ne-a sfătuit cum se pot implica mai bine elevii în viața școlii și-i rămân recunoscătoare că nu a încetat vreodată să sprijine elevii, atât în năzuințele lor academice, cât și în dorința lor de a înființa organisme care să-i reprezinte”, a declarat Ligia Deca.