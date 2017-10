Conferinţă şi lansare de carte organizate de Curtea Brâncovenească

Conferință și lansare de carte organizate de Curtea Brâncovenească

Ştire online publicată Marţi, 18 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Școala și Grădinița Brâncovenească organizează miercuri, 19 martie, de la ora 17.30, la Casa de Cultură din Constanta, conferința și lansarea de carte: „Pitești după Pitești. Reeducarea între istorie și actualitate”.Conferința va fi centrată pe subiectul detenției politice în timpul regimului comunist în România, pornind de la trei cărți de memorialistică apărute sub Editura Fundației Sfinții Închisorilor: „Un an lângă Căpitan”, „Repetiție la moarte… din spatele gratiilor” și „Drumul Crucii. Amintiri de pe front și din gulaguri”.Invitați vor fi Ilie Tudor, tatăl renumitului interpret Tudor Gheorghe, autorul volumului „Un an lângă Căpitan”, un cunoscut supraviețuitor al temnițelor comuniste, dr. Galina Răduleanu, autoarea volumului „Repetiție la moarte… din spatele gratiilor”, Răzvan Codrescu (poet, traducător, eseist) și Claudiu Târziu (președinte al Asociației Rost).