Conferinţa "SEA-CONF" va reuni peste o sută de participanţi

Conferința "SEA-CONF" va reuni peste o sută de participanți

Timp de două zile, în perioada 18-19 mai, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va fi gazda celei de-a IV-a ediții a Conferinței Științifice Internaționale „SEA-CONF 2018.” Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, la ediția din acest an vor participa cadre didactice universitare și cercetători militari și civili din țări precum Algeria, Bulgaria, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Grecia, Polonia, Portugalia, România, Turcia, Ukraina și Statele Unite ale Americii.Conferința are ca scop facilitarea schimbului de idei, expunerea rezultatelor activității de cercetare și a realizărilor tehnice din domeniul maritim, precum și analizării strategiilor viitoare de dezvoltare. Per total, cei 115 participanți din 21 universități din țară, 18 universități din străinătate și instituții de cercetare vor susține un număr de 161 de lucrări științifice în cadrul a patru secțiuni. Acestea sunt Inginerie electrică, Automatică și Știința calculatoarelor, Științe fundamentale, Științe militare, Științe sociale și Limbi străine, Inginerie mecanică, Transport și management.