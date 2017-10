Conferinţă internaţională la Muzeul de Istorie

Conferință internațională la Muzeul de Istorie

Ştire online publicată Miercuri, 27 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 28-30 mai, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) se desfășoară conferința internațională „Religie - Istorie - Cultură - Societate. Influența religiei și a identității etnice asupra dezvoltării valorilor în cultură și societate”. Evenimentul va debuta astăzi, la București, unde IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va purta discuții pe tema stabilită cu IPS Ioan Robu, Arhiepiscopul Romano-Catolic și cu studenții teologi ortodocși și romano-catolici. Întâlnirea de la București se va încheia cu vizitarea Sinagogii Evreiești. La Constanța, deschiderea oficială a evenimentului va avea loc joi, 28 mai, ora 14, la MINAC, în prezența Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de care se vor afla IPS Ilarion, Mitropolit de Silistra, Muftiul Iusuf Muurat și alte personalități ale lumii culturale și religioase. Celelalte sesiuni ale conferinței se desfășoară vineri, 29 mai, de la ora 8:30, și sâmbătă, 30 mai, de la aceeași oră, la MINAC. Printre participanții la conferință se numără: Pr. Dieter Brandes, directorul Fundației Reconciliation in South East Europe, prof. dr. Ibraim Zalamov, Institutul Islamic din Sofia, prof. dr. Carol Friedmann, Constanța, Pr. Michael Lapsley, director al Institute for Healing of Memories (South Africa), teologi de la universități din țară și din străinătate. Evenimentul se desfășoară sub egida Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, fiind organizat de Consiliul Mondial al Bisericilor, Arhiepiscopia Tomisului, Constanța, Fundația Konrad Adenauer Sofia și București și Fundația Reconciliation in South East Europe, Sibiu.