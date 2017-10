Conferinţa internaţională „E-Health and Bioengineering“, la Universitatea „Ovidius“

Conferința internațională „E-Health and Bioengineering“, la Universitatea „Ovidius“

Ştire online publicată Joi, 17 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a doua ediție a Conferinței internaționale „E-Health and Bioengineering” 2009 debutează astăzi, ora 9, la Universitatea „Ovidius” – Facultatea de Medicină Dentară, Campusul nou. Evenimentul se desfășoară în perioada 17 – 18 septembrie, fiind dedicat e-sănătății și bioingineriei, prin promovarea de concepte și tehnologii avansate în domeniile e-sănătății, telemedicinei, echipa-mentelor medicale, informaticii medicale, biomecanicii, biomate-rialelor, biotehnologiilor, mana-gementului sănătății și educației medicale. De asemenea, se urmărește focalizarea cercetărilor către nevoile reale ale pacienților, prin intermediul diverselor proiecte și parteneriate naționale și internaționale. Conferința EHB reunește circa 70 de participanți din centre importante de cercetare din domeniu, din care 12 invitați străini din SUA, Germania, Belgia, Marea Britanie, Austria, Grecia, Italia, Taiwan/China, Finlanda, Spania, Egipt, Palestina. Organizatorul principal al EHB 2009 este prof. Costin Hariton, de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa”, Iași, specialist în electronică medicală, responsabilul primului centru pilot de telemedicină în Iași. Din partea Universității „Ovidius”, organizator este conf. univ. dr. Lucian C. Petcu, din cadrul Facultății de Medicină Dentară. De asemenea, în organizarea evenimentului s-au mai implicat Engineering in Medicine and Biology Society, SUA și Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română - Filiala Iași.