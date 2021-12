Conferinţa internaţională „CRIMES ON THE SEAS – INFRINGEMENT OF HUMAN RIGHTS” la Universitatea Maritimă Constanța

Lucrările conferinţei sunt centrate pe „Criminalitatea în marea liberă”, abordând subiecte despre pirateria maritimă, terorismul maritim, traficul ilegal de migranți și alte infracțiuni la regulile transportului naval.



Lucrările conferinţei sunt moderate de către doi specialişti de prestigiu şi anume domnul prof. univ. dr. Dragoş Chilea – Preşedinte al Baroului Penal Internaţional şi cadru didactic la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, şi respectiv domnul prof.univ.dr. Vasile Drăghici profesor asociat al Universităţii Maritime Constanţa şi titular al Universităţii Ovidius Constanţa.





La sesiunea de dezbateri pe tematicile conferinţei, participă reputaţi specialişti în domeniu de pe toate meridianele lumii, dintre care amintim: Vice-Preşedintele Baroului Penal Internaţional domnul Abouba Ali MAIGA din Mali şi secretarul general al Baroului Penal Internaţional domnul Jaume Antich SOLER de la Universitat Autònoma de Barcelona – Spania, Spyros VLACHOPOULOS (University of Athens – Grecia), Kenneth GALLANT (University of Arkansas – USA), Lilla Nóra KISS (George Mason University – USA), Claudio LAMELA (Universidad del Salvador – Argentina), Vincenzo CARBONE (Universita Degli Study Roma – Italia), Laura GUERCIO (University of Perugia – Italia), Ali Al JABAL-Bahrain, Copetschi STANISLAV (Moldova State University - Republica Moldova), Ivan TORONCHUCK (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University – Ucraina), Pavel Klima (Metropolitan University of Praga – Cehia), Plamen NIKOLOV (Bulgaria), Mircea DUȚU (Ecological University of Bucharest, şi Director of ”Acad. Andrei Rădulescu” Legal Research Institute of Romanian Academy- România), Robert FLECKHAMMER (Deputy Chief Prosecutor Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism, Department for Combating Terrorism and Cybercrime – Romania), precum şi numeroşi specialişti din mediul academic de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea Maritimă Constanţa, Universitatea Ovidius din Constanţa şi respectiv Universitatea Ecologică Bucureşti.





Lucrările conferinţei s-au desfășurat în format online, fiind coordonate din Centrul de Securitate cibernetică în domeniul maritim al Universităţii Maritime Constanţa.





Conferinţa este organizată de Universitatea Maritimă Constanţa împreună cu partenerii ei: Baroul Penal Internațional, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și Garda de Coastă, având ca temă principală Drepturile omului în general, cu trimitere în particular la Încălcarea drepturilor omului pe mările şi oceanele lumii.Organizatorii şi-au propus astfel să sărbătorească, prin organizarea unei conferințe internaţionale, 73 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului.