Conferinţă internaţională balcanică de fizică aplicată la Universitatea „Ovidius”

Conferință internațională balcanică de fizică aplicată la Universitatea „Ovidius”

În perioada 5-7 iulie, la Facultatea de Fizică, Chimie și Tehnologia Petrolului din Universitatea „Ovidius" din Constanța se desfășoară cea de-a opta Conferință Internațională Balcanică de Fizică Aplicată. Manifestarea este organizată de instituția constănțeană în parteneriat cu Societatea Română de Fizică, Uniunea Balcanică de Fizică, Societatea Română de Creșteri de Cristale, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. Participă cercetători de prestigiu din Japonia, Marea Britanie, Franța, Germania, Cehia, Grecia, Cipru, Bulgaria, Ucraina, Slovacia, Republica Moldova, Turcia, Israel. În cele trei zile ale manifestării vor fi susținute, pe secțiuni, circa 350 lucrări din domeniile fizicii materialelor avansate, fizicii plasmei, biofizicii, fizicii mediului, fizicii nucleare, cu un accent deosebit pe aplicațiile acestora în diverse domenii. Interesul tot mai mare față de problemele în discuție și standardele crescânde ale manifestării științifice au extins, an după an, aria balcanică a conferinței, astfel că participanții s-au înscris și din centre de tradiție niponă și vest europeană. De menționat că ultimele cinci ediții s-au desfășurat la Constanța, la Universitatea „Ovidius", demonstrând capacitatea instituției de a susține o astfel de manifestare științifică. Președintele Comitetului Științific este prof.univ.dr. Victor Ciupină, rectorul universității, reprezentant al României în conducerea Uniunii Balcanice de Fizică. Deschiderea festivă a conferinței va avea loc astăzi, de la ora 9.30, în Aula Magna din campusul de pe bulevardul Mamaia.