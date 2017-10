Conferinţa Internaţională Balcanică de Fizică Aplicată

La Universitatea „Ovidius”

Conferința Internațională Balcanică de Fizică Aplicată

Începând de mâine, peste 200 de cercetători, profesori, ingineri din 17 țări se reunesc la Universitatea „Ovidius” din Constanța, sub auspiciile celei de-a XV-a Conferințe Internaționale Balcanice de Fizică Aplicată (15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science), un eveniment științific cu tradiție în organizarea Facultății de Științe Aplicate și Inginerie.Conferința reunește oameni de știință și cercetători din domeniul fizicii aplicate care vor discuta despre provocările practice întâlnite în studiul acestui domeniu, despre soluțiile adoptate în diferite arii de activitate, precum și despre noi metode de predare a fizicii, cu accent pe demonstrații practice. Cu acest prilej, studenții de la specializarea Fizică tehnologică vor lua contact direct cu specialiști de renume, o șansă de a învăța din experiența cercetătorilor invitați la manifestare.Conferința este structurată pe secțiuni care cuprind teme de actualitate din fizica materiei condensate, fizica materialelor avansate, a plasmei, fizica atomică și nucleară, fizica aplicată, fizica educațională, precum și din domenii interdisciplinare, toate cu un accent deosebit pe aplicațiile de vârf ale acestora.Deschiderea oficială va avea loc mâine, începând cu ora 9.30, la Aula Magna (sediul UOC din Bdul Mamaia nr. 124).Conferința este organizată de Uniunea Balcanică de Fizică, Societatea Română de Fizică, Academia Oamenilor de Știință din România și va continua, în perioada 4-7 iulie, cu workshop-ul „Condensed matter research by means of neutron scattering methods”.Programul complet al celor două manifestării, invitați, topics, la adresa: http://www.ibwap.ro/2015/