Condițiile în care se deschide noul an școlar. Cum pot risca profesorii să fie „trimiși să se odihnească puțin”

La finalul ședinței de Guvern de vineri, convocată în vederea pregătirii noului an școlar, au fost făcute publice o serie de noi reguli pentru redeschiderea școlilor și vaccinarea copiilor.La informarea publică ce a urmat ședinței, prim-ministrul României a declarat: „Vreau ca anul acesta școlar să înceapă cu prezență fizică și să rămână cu prezență fizică. Avem tot ceea ce ne trebuie ca anul acesta școlar să înceapă cu prezență fizică și să rămână. Am învățat multe din experiența trecută, dar anul trecut nu aveam vaccin. După impactul de anul trecut asupra elevilor, nu mai vreau să trecem prin această situație și vom face tot ce este posibil ca anul școlar să rămână cu prezență fizică. Al doilea lucru pe care l-am cerut a fost să facem tot posibilul ca festivitățile de deschidere a noului an școlar să fie cât mai aproape de normalitate. Știu că este complicat, dar am încredere că vom găsi cele mai bune soluții, pentru că este un moment important în viața fiecărui elev și aș vrea să ne bucurăm împreună de această zi”, a spus Florin Cîțu.În debutul declarației sale, ministrul Sănătății s-a referit la purtarea măștii în școală, care va rămâne obligatorie pentru copiii de peste 6 ani, dar nu și în spațiile deschise. „De asemenea, activitățile sportive sunt încurajate să aibă loc în spațiu deschise, iar pentru activități sportive în spații închise se va decide în funcție de incidența din comunitatea respectivă dacă ele se pot desfășura. Despre vaccinarea în școli continuăm să avem discuții tehnice cu Comitetul național de vaccinare și să adaptăm scenariile în funcție de particularitățile fiecărei comunități și a fiecărei școli, urmând ca decizia finală să vă fie comunicată cât mai curând posibil”, a declarat ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă.Iar ministrul Sorin Cîmpeanu s-a alăturat cu următoarele lămuriri: „Practic, toți participanții la această discuție au agreat că școlile trebuie să se deschidă primele și să se închidă ultimele. Din această perspectivă, am agreat, sub rezerva validării la nivel CNSU, că vom ține școlile deschise până la pragul de infectare de 6 la mie. Peste pragul de 6 la mie sigur că apar o serie de condiții. Aceste condiții nu vor dezavantaja persoanele nevaccinate, fie că vorbim de elevi de peste 16 ani, fie că vorbim de cadre didactice, dar vor pune în evidență beneficii pentru elevii și profesorii care sunt vaccinați. Peste pragul de 6 la mie, lucrurile se vor întâmpla separat, în funcție de vârstă, în funcție de specificul activității, iar la carantină se oprește întreaga activitate. Eu personal îndrăznesc să sper că nu vom ajunge la pragul de 6 la mie, deci vom putea menține toate școlile deschise”.Cele trei scenarii supuse aprobării la nivel de CNSUÎn statistici, la ora actuală, 4% din copiii de 12-15 ani sunt vaccinați, alți 20% dintre copiii cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani sunt vaccinați, iar în ceea ce privește cadrele didactice preuniversitare, acestea sunt vaccinate într-o pondere de 60%.Întrebat ce se va întâmpla în cazul depășirii pragului de 6 la mie, ministrul Sorin Cîmpeanu a declarat că preșcolarii din creșe și grădinițe pot să participe la procesul educațional, aceștia neavând obligativitatea purtării măștilor.„Clasele I-VI, unde este vorba de elevi care nu pot fi vaccinați, fiind sub 12 ani, din păcate trebuie să se treacă în online. Pentru clasele a VII-a până la a XII-a, respectiv a XIII-a, vom vedea dacă modificăm regula valabilă acum și dăm beneficii elevilor vaccinați, în sensul în care să li se permită școală cu prezență fizică. Noile scenarii de funcționare a școlii sunt următoarele: verde până la rata de 6 la mia de locuitori, galben între 6 la mie și carantină, iar ultimul scenariu este roșu în carantină, care se va declara în funcție de mai mulți parametri. Aceste variante de lucru urmează a fi supuse aprobării la nivel de CNSU”, a spus Sorin Cîmpeanu.„Nu vor fi concediați, dar...”O altă întrebare s-a referit la scenariul în care vor apărea cazuri de îmbolnăviri, prilej cu care ministrul Educației a oferit o declarație surprinzătoare: „Este vorba de acces nediscriminatoriu în școli până la pragul de 6 la mie, iar peste acest prag pentru acei colegi profesori care au avut posibilitatea să se vaccineze și nu s-au vaccinat, precum și pentru acei colegi profesori care nu au trecut prin boală și nici nu s-au vaccinat va exista posibilitatea testării la fiecare 72 de ore, trei zile. Dacă nici nu s-au vaccinat, dacă nu vor nici să fie testați, aceasta fiind asigurată de DSP, sigur că va trebui să nu mai oferim avantajul posibilității de predare fizică acelor colegi. (...) Nu vor fi concediați, dar până la coborârea ratei de infectare sub 6 la mie să se odihnească puțin”.Ceremonii în spații exterioare, cu mască de protecțieÎn ceea ce privește propunerea prim ministrului legată de festivitățile din prima zi de școală, 13 septembrie, același Sorin Cîmpeanu a afirmat că este luată în calcul posibilitatea organizării ceremoniilor de deschidere a anului școlar în spații exterioare, cu mască de protecție, nu mai mult de o oră – oră și jumătate. Fiind vorba de aglomerări în spațiu deschis, vor fi permise dar cu mască, chiar dacă nu avem în vedere obligativitatea purtării lor în curtea școlii, dar e vorba de o aglomerație