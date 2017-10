Concursurile pe bani, interzise în şcolile din Constanţa. Bucovală păstrează politica lui Răducu Popescu

Concursurile pe bani, interzise în școlile din Constanța. Bucovală păstrează politica lui Răducu Popescu

Unul dintre punctele atinse în cadrul primei întâlniri a inspectorului general Zoia Bucovală cu presa constănțeană a fost cel legat de mult așteptatele concursuri școlare, pe care marea majoritate a părinților constănțeni le doresc pentru binele copiilor lor.„Avem o serie de concursuri gratuite inițiate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în privința cărora păstrăm politica anterioară, și anume nu încurajăm concursurile organizate de firme private, cu taxă. Au fost inițiate aproximativ 14 concursuri și ne dorim ca anul acesta să ajungem la o cifră mult mai mare, chiar să dublăm această cifră.Ne propunem să le cuprindem într-un calendar județean al concursurilor pe discipline, în paralel cu cel am ministerului, care include olimpiade și alte concursuri specifice pe discipline. Doresc să asigur părinții că vor avea la ce concursuri să-și înscrie copiii și încet-încet sperăm că vor fi convinși de calitatea acestora”, a precizat prof. Bucovală.Care sunt concursurile ConstanțeiDin cele 14 concursuri județene, cele mai multe sunt la matematică și științe, respectiv concursul de matematică organizat de Școala „Dimitrie Cantemir”, intitulat „38++”, „Euxin Math” și Concursul județean de matematică „Tomis”, cărora li se adaugă cele trei din domeniul Geografiei: „Descoperă România!”, Concursul interjudețean de geografie „Constantin Brătescu” și Concursul de geografie „Pământul - planeta vieții”.Alte cinci competiții sunt în domeniul artei: Festivalul județean „Căsuța de turtă dulce” (teatru pentru copii), Festivalul județean „Dansez pentru tine” (muzică și dansuri), „Mlădițe dobrogene” (muzică și mișcare), Concursul județean de interpretare instrumentală „Cantabile” (muzică) și Festivalul de interpretare muzică ușoară „Remember” (muzică). Cele două concursuri de Limbă și literatură română sunt: „Comorile condeiului” și „Copilărie, cuvânt și creație”, iar la cultură generală - „Amicii isteți”.Poftiți la alții în competițiePână ce Inspectoratul Școlar Județean Constanța va demara primele concursuri, iată că Inspectoratul Școlar al Județului Călărași lansează deja invitația, pentru week-end-ul 23-25 octombrie, la două competiții: ediția a XX-a a Concursului interjudețean cu participare internațională „Ion Barbu - Dan Barbilian”, pe secțiunile matematică, clasele V-VIII, și literatură, clasele XI - XII.Din județul Constanța pot participa opt elevi la matematică, de preferat cei mai buni doi elevi de pe fiecare an de studiu, iar la literatură doar doi - câte unul pe fiecare an de studiu.