Concursuri multilingvistice la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”

Mâine, 8 iunie, de la ora 11.00, în sala „Ghe. Coriolan” a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” se va desfăşura festivitatea de premiere a mai multor activităţi de limba germană. Primul este Concursul Internaţional „Întâlnire cu Europa de Est”, la care participă în fiecare an şi elevii din grupele care studiază limba germană la CNMB. O altă activitate premiată va fi Concursul „Spass auf Deutsch”, organizat de CNMB, dar şi examenul Deutsche Sprach Diplom.În aceeaşi sală, însă de la ora 13, se va desfăşura şi premierea Concursului Judeţean de limba franceză „L’Homme et la mer”, organizat în parteneriat cu Alianţa Franceză şi aflat în Oferta Activităţilor Educative Judeţene a ISJ Constanţa. Concursul are o secţiune de fotografie şi una de creaţie literară, iar anul acesta au trimis lucrări peste 100 de elevi de la şcolile din judeţul Constanţa şi nu numai.