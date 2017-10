Concursul naţional al proiectelor pe bani europeni

Concursul național al proiectelor pe bani europeni

Astăzi, la Palatul Copiilor Constanța, de la ora 11, are loc deschiderea oficială a concursului național „Made for Europe”, competiție ce vizează valorizarea și promovarea experiențelor pozitive în derularea proiectelor finanțate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovația și spiritul de întrecere, acumulate de instituțiile de învățământ preuniversitar în anul școlar anterior. Fiecare unitate de învățământ înscrisă în concurs va organiza un stand de prezentare a produselor finale rezultate în cadrul proiectelor finanțate prin programe comunitare. Miercuri, 25 martie, se desfășoară faza județeană a Concursului național „Made for Europe”, fiecărei școli participante fiindu-i alocate șapte minute pentru prezentarea exponatelor. Comisia Județeană de concurs va evalua produsele finale, urmând ca cele mai bune exponate să participe la faza națională a competiției, care va avea loc în perioada 9-12 aprilie, fiind organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Bihor. Vizitatorii expoziției naționale vor avea posibilitatea să aprecieze, prin intermediul unui buletin de vot, care este cel mai original, cel mai util și cel mai interesant produs final expus. Produsele cele mai apreciate de către publicul vizitator vor primi un premiu de popularitate.