"Concursul de directori va fi un eşec!"

Dupa toate matrapazlacurile facute de pe cand era general, RADUCU revine, si nu oriunde. In comisiile de concurs pentru directori, ba chiar la anumite scoli CU DEDICATIE. Fiti atent domnule ministru Dumitru ca buna dumeavoastra intentie se va transforma in tintuirea politica a unor directori. Vor cadea ,sau vor promova, dupa cum INTERESUL o cere diverse capete, deoarece politicul la Constanta este pana in maduva oaselor in comisiile de concurs. Cum reprezinta acesti membrii in comisii consiliile locale? Pe ce criterii au fost numiti? Sigur este ca RADUCU SI-A ALES scoala care i-a dat cea mai mare bataie de cap pe cand era inspector, cea monitorizata de Minister, unde a protejat-o pana la sacrificiu pe fosta directoare.