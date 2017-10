Concurs naţional având ca subiect teoria evoluţiei

Concurs național având ca subiect teoria evoluției

Cu ocazia celebrării Darwin Day, Asociația Secular-Umanistă din România (ASUR) anunță lansarea unui concurs național, destinat instituțiilor din învățământul preuniversitar. Startul concursului a fost dat luni, 13 februarie, prin intermediul unei conferințe organizate în cadrul Muzeului de Geologie din București. Pot participa la concurs echipe de elevi și profesori de la școli și licee din mediul urban și rural. Concursul urmărește să evidențieze atât cunoștințele elevilor despre teoria evoluției, cât și calitățile creative ale acestora.Competiția se va derula în perioada 13 februarie - 1 iunie 2012, iar pentru buna desfășurare a acesteia, juriul va fi alcătuit din reprezentanți ai organizatorilor, dar și ai partenerilor: Institutul Geologic al României, Universitatea din București și National Geographic.„Încă de la înființarea asociației ne-am propus să derulăm proiecte naționale prin care să promovăm gândirea critică și cunoașterea științifică. Acest concurs vizează încurajarea predării științelor în școli, tinerii fiind principalul nostru public”, a declarat Atila Nyerges, președinte ASUR.„În calitate de important partener al HP in Romania, ne bucurăm să putem contribui la dotarea școlilor cu echipamente IT, mai ales acum, când pregătirea în domeniul informaticii reprezintă o cerință de bază pentru toți tinerii. Am dorit să sponsorizăm acest concurs atât datorită aspectului său național, cât și faptului că premiile se vor duce direct către școli, acolo unde vor putea fi utilizate spre beneficiul unui număr mare de copii”, a declarat Ion Maican, director general System Plus, sponsorul principal al acțiunii.Școlile care vor participa la concurs au șansa de a câștiga, pe lângă echipamentele IT, cărți, reviste și vizite gratuite la Muzeul de Geologie.Detalii despre concurs găsiți pe siteul www.darwinday.ro.