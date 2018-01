Concurs de postere tematice anti-bullying

Consiliul Județean al Elevilor Constanța a început anul cu un proiect ambițios. Tinerii au lansat cea mai mare campanie anti-bullying în folosul elevilor constănțeni. Este vorba despre proiectul „All different. All equal”, care promovează conceptul anti-bullying și se va desfășura în mai multe etape.Prima etapă constă într-un concurs de postere tematice organizat de Consiliul Județean al Elevilor. Scopul acestora este de a atrage atenția asupra fenomenului extrem de periculos. Orice elev poate participa trimițând lucrările la adresa de e-mail cjeconstantabex@gmail.com, iar câștigătorii desemnați de către Biroul Executiv vor avea ocazia de a deveni noii graficieni ai Biroului de Presă CJE. Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 13 ianuarie, ora 12.00. Pentru a rămâne la curent cu desfășurarea campaniei, elevii constănțeni sunt încurajați să acceseze pagina de facebook a CJE.„Constat că fenomenul de bullying a cunoscut o creștere semnificativă în județul nostru și de aceea consider că lansarea unei astfel de campanii este imperioasă. Mă bucură impactul pozitiv pe care am reușit să îl obținem prin postările noastre, vizualizate de aproximativ 8.000 de persoane”, afirmă Tasnim Chazli, noul președinte al CJE.În România, cifrele privind fenomenul de bullying sunt îngrijorătoare, conform unui studiu efectuat de Fundația „Salvați Copiii”. Astfel, unu din patru copii este umilit în grupul de egali, trei din zece copii sunt excluși în mod repetat din cercul de colegi, patru din zece copii au fost răniți ca urmare a comportamentelor violente repetate ale altor colegi.Bullying-ul reprezintă un fenomen de hărțuire cu scopul de a-l umili pe celălalt. Această acțiune repetitivă poate produce victimei răni emoționale și declanșează scăderea încrederii în sine și în persoanele din jurul său. Mai mult, aceasta poate cauza depresii și tulburări de comportament în mai mult de o treime din cazuri, excludere și dificultate de relaționare în peste un sfert din cazuri, precum și gânduri suicidale, frică și anxietate, crize de identitate și singurătate.