Concurs de dosare la unsprezece facultăţi ale Universităţii „Ovidius”

Admitere 2007

Concurs de dosare la unsprezece facultăți ale Universității „Ovidius”

Cei mai mulți absolvenți ai clasei a XII-a au optat, la admiterea la Universitatea „Ovidius“, pentru concursurile de dosare. Din dorința de a prinde măcar un loc, numeroși candidați s-au înscris la trei, patru sau chiar cinci facultăți. Și înscrierile continuă. La Facultatea de Litere, specializarea limba și literatura română și o limbă străină, candidații care trec de interviul eliminatoriu pot fi ulterior admiși pe baza concursului de dosare. Media de admitere se calculează din media mediilor anuale din liceu la disciplina limba română, media obținută la examenul de bacalaureat la limba română, media de absolvire a liceului și media de bacalaureat, fiecare având o pondere de 25 de procente. La cursurile cu frecvență redusă, nici măcar nu mai este necesar interviul, calculul mediei fiind identic. Concurs de dosare se organizează și la Facultatea de Istorie și Științe Politice, la toate specializările. Aici media de bacalaureat are o pondere de 10%, media de absolvire a liceului contează între 40 și 50%, în funcție de specializare, la fel ca și media mediilor anuale din liceu de la disciplina istorie - 40% -50%. La Facultatea de Drept și Științe Administrative, admiterea se face pe bază de dosare numai la învățământul cu frecvență redusă. Media de bacalaureat și cea de absolvire a liceului au ponderi egale, de 50%. Pentru Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole media de bacalaureat valorează numai 20% din media de admitere, media de absolvire a liceului 50%, restul contând media mediilor anuale la biologie sau geografie, în funcție de specializarea aleasă. Pentru concurs de dosare s-a optat și la admiterea la Facultatea de Fizică, Chimie și Tehnologia Petrolului, pentru toate specializările. Aici media de absolvire a liceului are o pondere de 50%, media de la bacalaureat 20%, iar media mediilor anuale la fizică sau chimie - 30%. Același principiu se aplică și la Facultatea de Matematică-Informatică. Media de la bac pentru cursuri cu frecvență redusă Deși pentru cursurile de zi la Facul-tatea de Științe economice concursul include o probă scrisă, sub forma unui test grilă la economie, pentru învățământul cu frecvență redusă se organizează concurs de dosare numai pe baza mediei de bacalaureat. Deși la specializarea Medicină generală și la Moașe se organizează examen de admitere cu o probă scrisă, pentru asistență medicală, balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare și laborator clinic, admiterea se face pe bază de dosare. Media de bacalaureat și cea de absolvire a liceului au pondere egală, de 50%. La Facultatea de Medicină Dentară și Farmacie, pentru specializarea de asistenți farmacie, 50% din media de admitere o reprezintă media anuală la disciplina chimie organică (clasa a XII-a), iar restul media de bacalaureat. Același sistem de calcul al mediei de admitere se aplică și la specializările asistență dentară și tehnică dentară. Ingineri la dosare Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, media mediilor anuale din liceu la disciplinele matematică și fizică valorează 30%, media de absolvire a liceului 50%, iar media de bacalaureat - 20%. Și la Facultatea de Construcții se procedează în mod asemănător, însă mediile din liceu la disciplinele matematică și fizică au valori egale de câte 30%, iar câte 20 de procente reprezintă ponderile mediilor de absolvire a liceului și de bacalaureat. Continuă înscrierile Înscrierile pentru facultățile unde admiterea se face pe bază de concurs de dosare continuă și în zilele următoare. Din cauza condițiilor climatice deosebite, secretariatele facultăților unde se mai fac înscrieri pentru admiterea 2007 și-au redus programul până la ora 16. 