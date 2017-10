Concurs de aplicaţii software la Universitatea "Ovidius"

Concurs de aplicații software la Universitatea "Ovidius"

Facultatea de Matematică și Informatică îi provoacă pe tinerii pasionați de informatică la un super concurs. Ajuns la a X-a ediție, Concursul pentru Elevi și Studenți în Tehnologia Informației - ESTIC 2017 va avea loc în data de 27 mai, începând cu ora 9, la sediul central al Universității „Ovidius” din Constanța, în sala AB1 (bd. Mamaia nr. 124).Concursul se adresează studenților și elevilor de liceu și le oferă șansa de a-și folosi talentul și cunoștințele pentru a dezvolta aplicații în diverse domenii IT. Aplicațiile software vor fi evaluate în funcție de originalitate, implementare și utilitate practică, iar cele mai bune vor fi premiate.Competiția va reuni mai multe companii din domeniul IT, precum AquaSoft, BluePink, F5 IT și XactConsulting. Acestea vor acorda premii și își vor prezenta domeniul de activitate și oferta de job-uri și internship-uri pentru studenții facultății.