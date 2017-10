CONCURS! Câştigă o invitaţie de 2 persoane la show-ul DORU OCTAVIAN DUMITRU!

8

NO.1

DOMNUL DORU OCTAVIAN DUMITRU ESTE FARA INDOIALA CEL MAI BUN ACTOR DIN ROMANIA DEOARECE A STIUT IN PERMANENTA SA RAMANA IN PRIN PLANUL ROMANILOR DE LA PRIMELE SALE COMEDII PE CASETELE AUDIO PANA IN ZILELE NOASTRE....SU ESTE DE MIRARE DE CE TOT ROMANUL IL ASTEAPTA SA IL REVADA PE SCENA !!!!