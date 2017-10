CONCURS! CÂŞTIGĂ O INVITAŢIE la piesa "HOŢII DE FRUMUSEŢE"

9

Teatrul bate filmul ?

Buna ziua. Raspunsul este Da si Nu. Din punct de vedere calitativ, da. D.P.D.V. cantitativ, nu. Explicatia este urmatoarea : La teatru, actorii respecta pana si ultima virgula scrisa in scenariu. La film, regizorul poate schimba pasaje intregi fata de originalul manuscrisului. Salile de teatru sunt mai mici ca si capacitate decat cinematografele si mai putine la numar. Mai ales ca filmul este prezent mai des chiar si la televizor decat teatrul, asa ca audienta este mai mare, respectiv aria de adresabilitate. Insa aici pot interveni strategiile de marketing actuale si canalele de distributie care pot intoarce oarecum balanta in favoarea teatrului. Cum ? Caile sunt multiple. 1. Traducerea piesei de teatru in mai multe limbi de circulatie internationala si jucarea ei simultan in mai multe tari de pe toate continentele ; 2. Promovarea piesei de teatru continua cu prezentare ei atat indoor cat si autdoor, respectiv in sali de teatru sau spatii interioare amenajate cat si in aer liber, la festivaluri nationale si internationale, stradale, sau in pietele celebre din marile orase ale lumii ; 3. Depinde iarasi de tema piesei de teatru si publicul tinta, cel care consuma actul artistic, deoarece daca un film neinteresant pentru multi poate fi plictisitor, o piesa de teatru, daca contine idei de actualitate, poate avea o audienta mult mai mare ; 4. Tehnologia folosita la decoruri, efecte speciale, etc, vazuta "pe viu": aici mentionez hologramele, care desi sunt folosite in cinematografie din anii '70 (vezi Superman), live, putini oameni au vazut-o la cativa metri de ei ; ori, acest lucru transforma piesa de teatru dintr-un bun imaterial, intangibil, in unul semi-tangibil, sa zicem, in cadrul unui spectacol stradal ; 5. Daca piesa se teatru este difuzata pe Internet, promovata ca lumea, si la sfarsitul spectacolului spectatorul poate raspunde in cadrul unui concurs din fata calculatorului la cateva intrebari legate de piesa, in mod electronic si timp scurt, insa castiga un premiu deosebit de consistent, audienta poate fi extrem de mare insa trebuie buget serios pentru acest lucru, dar se poate face ; 6. Nu in ultimul rand, daca compania de teatru organizeaza un turneu national in care spectatorii, la sfarsitul piesei pot interactiona tot live cu actorii si ceilalti membri din staf (regizor, scenograf, etc), fac poze, obtin autografe, pot imbraca costume ale personajelor si face poze, pot cumpara souveniruri personalizate cu tematica piesei, etc, atunci gradul de atractivitate al piesei de teatru il bate pe cel al filmului. Totul porneste de la managementul marketingului, felul in care este gestionat AIDA (Atentia spectatorului, Intersul lui, Decizia de a consuma actul artistic si Actiunea de a cumpara biletul si respectiv celelalte produse si servicii aferente spectacolului-autografe, poze, souveniruri, etc). Una peste alta, nu vreau sa plictisesc pe nimeni si va doresc mult succes cu piesa Dvs si daca o jucati la malul marii, "Vant la pupa". S-auzim numai de bine.