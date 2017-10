Concurenţii au vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani

Concurenții au vârste cuprinse între 15 și 30 de ani

Concurenții au fost aleși în urma unor preselecții organizate de Consiliul Local Medgidia în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune. Concurenții au vârste cuprinse între 15 și 30 de ani și provin din mai multe orașe ale țării, printre care Roman, Iași, Slatina, Focșani, Galați, Pitești, Oradea, Târgu Mureș, Constanța și Medgidia. „Este un festival la care se cântă în totalitate live, iar membrii orchestrei sunt profesioniști. Nu știu dacă am șanse să câștig pentru sunt concurenți care au mai multă experiență în muzică, dar oricum va fi interesant și voi rămâne cu o amintire”, a spus Irena Grigoraș, o concurentă din Pașcani, în vârstă de 15 ani. Costi Nițulescu este un participant în vârstă de 31 de ani, din Slatina, care concurează cu o melodie compusă chiar de el. „Sunt conștient că o să concurez cu tineri ale căror piese sunt scrise de compozitori celebri precum Adrian Ordean, Cornel Fugaru, dar sunt optimist. Cânt de 9 ani și am mai participat și la alte festivaluri”, a spus Costi Nițulescu. Și Cristian Crăciun, din Târgu-Jiu, a mai concurat la aproximativ 15 festivaluri muzicale și crede că juriul va fi obiectiv și are șanse să obțină un premiu. O altă tânără de 23 de ani, Adina Drăgoescu, din Oradea, a urmat școala de Arte și s-a gândit să încerce să participe și la acest festival. „M-am bucurat în primul rând că preselecția a avut loc și la noi în oraș și nu a trebuit să vin eu singură până aici. Nu a fost greu la preselecție și sper să am noroc și la concurs“, a spus Adina.