Concurenţă acerbă între elevii de 10, pentru un loc în liceele constănţene de elită

Concurență acerbă între elevii de 10, pentru un loc în liceele constănțene de elită

Între cei peste 1.200 de elevi constănțeni cu medii de admitere peste 9 la Evaluarea Națională 2015 se regăsesc numeroși copii buni provenind de la unități de învățământ din mediul rural și care ar putea părea că nu constituie o concurență pe locurile din liceele de elită ale Constanței.Două dintre elevele cu media de absolvire 10 pe linie provin de la Școala „Lucian Grigorescu” din municipiul Medgidia. Ieri, prof. Sorina Eftimi, directorul instituției, ne spunea că una dintre fete, Nicoleta Manea, se va muta la o mătușă și își va continua studiile la Colegiul „Mircea”, iar Adina Sucevan va rămâne în Medgidia. „Vreo șase-șapte copii buni de la noi vor pleca la licee din Constanța, iar din câte știu eu, vreo doi-trei au apartamente în Constanța, restul mutându-se la rude”, ne-a explicat prof. Eftimi.De asemenea, în ierarhie am găsit mulți elevi cu media de absolvire peste 9 provenind de la Școala „Constantin Brâncuși” din Medgidia.„Avem elevi buni și ne mândrim cu realizările lor. Vineri (n.r. - 3 iulie), când ne-am întâlnit cu părinții, am aflat de exemplu că Dragoș Petruț Marin și Andreea Bălan au optat pentru Colegiul «Mircea», iar o altă fată foarte bună, Miruna Penaru, va pleca la Breaza, pentru că își dorește să devină medic militar. Avem numeroși elevi de 10 care au făcut de-a lungul anilor naveta și cu care ne-am mai întâlnit și ne-au povestit că a meritat din plin tot efortul. Un exemplu este și fostul nostru elev Memet Edvin, care a făcut naveta la Liceul Internațional de Informatică din Constanța, iar acum predă la Harvard”, ne-a mai declarat cu mândrie prof. Zișan Șicu, directorul acestei școli.Un alt copil din mediul rural cu media de absolvire 10 este și Teodora Ion, de la Școala Gimnazială din Cuza Vodă.L-am întrebat pe prof. Gheorghe Dancea, directorul unității, dacă eleva sa va alege un liceu de elită al Constanței.„Teodora este un copil serios, dotat, care a învățat bine încă din clasa I, când a avut parte de o învățătoare foarte bună. Din păcate, situația financiară nu îi permite să facă naveta, așa încât a ales să meargă la Liceul Teoretic «Nicolae Bălcescu» din Medgidia, unde sunt convins că va învăța la fel de bine”, a mai spus prof. Dancea.Cu media de absolvire maximă a celor patru ani de gimnaziu am mai regăsit în ierarhia județeană copii de la școli din Lumina, Valu lui Traian, Năvodari, Liceul Tehnologic din Mihai Viteazu, ultima medie de 10 consemnând-o un elev de la Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga.v v vAstăzi, se eliberează fișele de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ, acestea urmând a fi depuse la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, la Biroul informatizare.Ceilalți elevi constănțeni care nu s-au grăbit să-și completeze fișele cu opțiunile mai au timp la dispoziție astăzi și mâine, tot în acest interval fiind introduse și în baza de date computerizată.