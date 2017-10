Concerte simfonice şi operă, în continuare la Festivalul Muzicii şi Dansului

Concerte simfonice și operă, în continuare la Festivalul Muzicii și Dansului

În această perioadă, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” are loc Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului. Evenimentul a debutat pe 20 noiembrie, iar astăzi, ora 19, continuă cu un concert simfonic susținut de pianistul Daniel Goiți. Din program fac parte: Uvertura „Egmont” și Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în Do major, op. 15, de Beethoven și Simfonia nr. 4 în fa minor, op. 36, de Ceaikovski. Concertul se desfășoară sub bagheta dirijorului brașovean Ilarion Ionescu – Galați. Pe 4 decembrie, ora 19, este programat spectacolul de operă „Rigoletto”, de Verdi, în regia artistică a lui Emil Strugaru. Vor evolua Ștefan Popov (București), Mădălina Diaconescu (debut), Ciprian Done (debut), Constantin Acsinte, Lucia Mihalache, Gabriela Dobre, Laurențiu Severin, Marius Eftimie, Doru Iftene, Ionela Duma, Elena Moșteanu și Bogdan Sandu. Orchestra va fi dirijată de maestrul Gheorghe Stanciu. Joi, 9 decembrie, ora 19, publicul constăn-țean va putea urmări premiera spectacolului „O noapte furtunoasă”, de Paul Constantinescu, în regia artistică a Luciei Cicoară. Evoluează: Mădălina Sandu, Roxana Bageac, Mihaela Ionescu, Ionela Dumă, Gabriela Dobre, Sandu Bogdan, Doru Iftene, Cirpian Done, Laurențiu Severin, Cătălin Țoropoc și Răzvan Pap. Dirijorul orchestrei este maestrul Radu Ciorei. Pentru iubitorii genului pop, dar și de operă, sâmbătă, 11 decembrie, e invitată pe scena teatrului constănțean trupa Distinto, compusă din tenorii Octavian Dobrotă, Marius Olteanu și Mihăiță Radu. Ei vor susține un „Concert de iarnă”, care va cuprinde șlagăre românești și internaționale, operă-pop și colinde. Festivalul va fi încheiat de teribila „Carmina Burana”, de Carl Orff. Vor evolua soliștii Irina Iordăchescu (București), Ștefan Ignat (București), Valentin Racobeanu (București), alături de corul și orchestra TNOB și de corul Colegiului Național de Arte „Regina Maria”. Maestru de cor: Horațiu Alexandrescu.