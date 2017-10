Concert Viţa de Vie, în Club Doors

Concert Vița de Vie, în Club Doors

În acest week-end, Vița de Vie revine la Constanța și lansează Șase (+), prima parte a albumului Șase/Șase, la Doors Club.„Șase/Șase este spart în două albume. Prima parte a fost lansată pe 29 octombrie, la Arenele Romane în București, iar a doua, pe 20 mai 2017. Este «planul nostru cincinal» pe un an jumătate, început pe 20 februarie, cu un concert aniversar și susținut, de-a lungul anului, cu un single pe fiecare 20 ale lunii”, declara Adrian Despot.Această primă parte a albumului se numește șase (+) și conține șase piese. Cinci dintre acestea au fost dezvăluite pe parcursul acestui an în întregime fanilor abonați la newsletterul VdV: Luna și noi, Pe plaja-n Vama la 5, Inimi surde, Somn ușor - Join the Band și Metaforă de toamnă și Hai încearcă - feat. Cosmin Lupu - Days of Confusion & Planet H. Grafica albumului Șase/Șase este concepută de Agi (Adrian Iota) și este una de excepție.Cele șase simboluri de pe copertă, fiecare aparținând uneia dintre piese, sunt așezate în forma unui zar. CD-ul conține și alte „surprize”, fiecare fiind îndemnat să le descopere singur.Așadar, vineri, 18 noiembrie, constănțenii sunt invitați la concertul Vița de Vie, la Doors Club. Special guests: AMNESIA.Preț bilet: 40 lei.