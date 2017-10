Concert uriaş pe Plaja Modern! Forza Zu se mută la mare

Concert uriaș pe Plaja Modern! Forza Zu se mută la mare

De la ora 16.00, warm-up-ul este asigurat de Adi Mihăilă - The Hitman, DJ Lucian Bărbulescu și Manuel Riva. Gazde sunt Daniel Buzdugan și Mihai Morar. Apoi, pe rând, vor urca pe scenă Carla’s Dreams, Delia, Andra, Inna, Smiley, Damian & Brothers, Shift, JO, Randi, Grasu XXL, Guess Who, 3 Sud Est, Akcent & The Band, Lidia Buble, Alina Eremia, Lora, Irina Rimes, Raluka, Killa Fonic, Feli, Vescan, La Familia, Nicole Cherry, Ruby, Ami, The Motans, Fly Project, What’s Up, Adda, Andreea Bălan, Cortes, Daniel Iordăchioaie și Deep Central.