Concert simfonic dirijat de Roselise Gentile din Anglia, la Teatrul „Oleg Danovski”

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” vă invită mâine seară, de la ora 19.00, la un concert simfonic deosebit, sub bagheta lui Roselise Gentile din Anglia. Licențiată a Conservatorului ”A. Boito” din Parma – Italia la pian principal, Roselise Gentile s-a îndreptat spre studiul aprofundat al ”Cântecului Gregorian” sub îndrumarea prof. L. Agustino, F. Rampi, A. Turco, R. Gregoire si J.B. Goschl, în Cremona. Ea a studiat în paralel dirijatul coral și simfonic sub îndrumarea prof. Julius Kalmar, Luis Salomon, Romolo Gessi și Donato Renzetti la Academia Europeană din Vicenza. În prezent, este membru fondator al Ansamblului Vocal ”Alia Musica” numită mai târziu ”Incantica”; cu care a întreprins nenumărate turnee în Italia, Anglia, Elveția, etc.Ca dirijor de orchestră a colaborat cu Orchestra de cameră din Umbria, Capela Muzicală din Minerbio, Orchestra Teatrului Comunale din Bologna, Orchestra de cameră ”Farnesiana” din Parma. Ca asistentă a McGeorge Pehlivanian, Roselise Gentile a dirijat un amplu proiect artistic cu Slovenian Philarmonic Orchestra în Franța și Slovenia. În prezent are frecvente colaborări cu Barnet Symphony Orchestra din Londra și Marlborough Concert Orchestra din Anglia. Repertoriul său atât pianistic cât și dirijoral cuprinde lucrări de la barocul timpuriu la muzica secolului XXI.