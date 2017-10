Concert live "Robin and the Backstabbers"

Vineri, 9 octombrie, de la ora 22, trupa „Robin and the Backstabbers” revine pe scena clubului Doors din Constanța oferind un nou concert de senzație. Înființată în 2010, la inițiativa lui An-drei Robin Proca, „Robin and the Backstabbers” propune fanilor un tip aparte de muzică - „pop melodramatic”.Cu 8 single-uri Nr.1 la Radio Guerrilla și City FM, albumul de debut „Bacovia Overdrive”, volumul I „Stalingrad” a fost printre cele mai bine vândute albume în prima lună de la lansare (topurile Cărturești și iTunes România), propulsându-i pe „Robin and the Backstabbers” în atenția publicului dornic de un suflu nou în muzica alternativă.Câștigând distincțiile „Cel mai bun rock alternativ” și „Artistul anului” la Gala On Air Music Awards 2013, trupa și-a continuat activitatea live prin turnee de cluburi și festivaluri open air (B’estfest, Electric Castle, Peninsula, FânFest, BlajAlive etc.). Mult așteptatul volum secund al trilogiei „Bacovia Overdrive”, Arhanghel’sk, a fost lansat în primăvara acestui an pe scena Clubului Doors.Andrei Robin Proca (voce, chitară), Florentin Vasile (chitară, voce), Eugen Nuțescu (bass), Andrei Fântână (clape, saxofon), Radu Moldovan (percuție) și Vladimir Proca (tobe) - cei șase protagoniști ai trupei „Robin and the Backstabbers” au pentru constănțeni cea mai bună rețetă a succesului. Prețul unui bilet este de 25 de lei.