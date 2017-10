Concert inedit, cu muzică aparte

Astă-seară, de la ora 19, Teatrul de Stat Constanța, găzduiește un eveniment excepțional, ce face parte din turneul național de promovare a CD-ului „Just Musette”, aparținând triou-lui Accord Vibes. Plecând de la rădăcinile tradiționale ale muzicii, preluând elemente din stilul popular java, trecând prin armonii de vals musette sau ritmuri de bossa, Accord Vibes preia conceptul new musette al lui Richard Galliano, pe care îl îmbogățește cu propria viziune și concepție muzicală, reușind să-l proiecteze într-o lumină nouă, nemaîntâlnită.Așa a luat naștere Just Musette, poveste care își are filonul într-un un stil popular, unic, apărut în Parisul de început de secol XX prin întâlnirea muzicienilor de origine italiană, din Auvergne și Manouche, reinventat de Galliano și căruia Accord Vibes i-a conferit o dimensiune modernă, originală, plină de culoare și vitalitate.Accord Vibes reprezintă un trio de jazz unic în România, reunind trei muzicieni, având cariere solistice impresionante (Alexandru Anastasiu - vibrafon, Fernando Mihalache - acordeon, Michael Acker - contrabas), din dorința de a crea o formulă muzicală la cel mai valoros și sofisticat nivel de interpretare.Proiectul „Just Musette” s-a bucurat de aprecierea publicului pe scenele unor prestigioase festivaluri cum ar fi: Festivalul George Enescu (2011), Festivalul de Film Istoric Râșnov (2012), Cafeteca Jazz Weekend (2012), Bucharest Music Film Festival (2013). În urma reacțiilor entuziaste ale publicului și ca urmare a cererii acestuia, în anul 2013 proiectul „Just Musette” s-a materializat prin compact discul cu același nume.