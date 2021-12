Concert în aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie, oferit de studenții de la Arte

Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Centrul de Cercetare Științifică și Creație Artistică „Euxin” va organiza miercuri, 8 decembrie 2021, de la ora 16:00, concertul de Crăciun intitulat „Din an în an sosesc mereu”.Concertul se va desfășura în Aula „Adrian Rădulescu” a MINAC și va cuprinde un repertoriu cu lucrări muzicale de largă popularitate.Piesele muzicale vor fi interpretate de studenții clasei de canto din cadrul Facultății de Arte, sub îndrumarea prof. univ. dr. Florența Nicoleta Marinescu și asist. univ. dr. Radu Făgărășan, acompaniaţi la pian de lect. univ. dr. Anca Săftulescu. Va recita actrița conf. univ. dr. Dana Enache.